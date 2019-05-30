Abdullah Avcı Başakşehir kulüp binasından ayrıldı
30 Mayıs 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Haberleri Abdullah Avcı Başakşehir kulüp binasından ayrıldı

kulüp binasından ayrıldı

Abdullah Avcı Başakşehir kulüp binasından ayrıldı

Medipol ’den ayrıldığı açıklanan teknik direktör , Başakşehir kulüp binasından çıkış yaptı.

Medipol 'den ayrıldığı yazılı açıklama ile duyurulan , kulüp binasından ayrıldı. ile anlaştığı iddia edilen 55 yaşındaki teknik adam, Başakşehir Başkanı ile yaptığı ayrılık görüşmesinin ardından Başakşehir kulüp binasından çıkış yaptı. Avcı'yı turuncu-lacivertli kulübün Üst Yöneticisi Mustafa Eröğüt yolcu etti. Deneyimli çalıştırıcı, kulüp tesisleri çıkışında bekleyen basın mensuplarına açıklama yapmadan tesislerden ayrıldı.

Avcı'nın önümüzdeki günlerde Beşiktaş tarafından resmi olarak açıklanması bekleniyor.

İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Abdullah Avcı Başakşehir kulüp binasından ayrıldı

  1. 30.05.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Abdullah Avcı Başakşehir kulüp binasından ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN