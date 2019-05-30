Abdullah Avcı Başakşehir kulüp binasından ayrıldı
Medipol Başakşehir’den ayrıldığı açıklanan teknik direktör Abdullah Avcı, Başakşehir kulüp binasından çıkış yaptı.
Medipol Başakşehir'den ayrıldığı yazılı açıklama ile duyurulan Abdullah Avcı, kulüp binasından ayrıldı. Beşiktaş ile anlaştığı iddia edilen 55 yaşındaki teknik adam, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile yaptığı ayrılık görüşmesinin ardından Başakşehir kulüp binasından çıkış yaptı. Avcı'yı turuncu-lacivertli kulübün Üst Yöneticisi Mustafa Eröğüt yolcu etti. Deneyimli çalıştırıcı, kulüp tesisleri çıkışında bekleyen basın mensuplarına açıklama yapmadan tesislerden ayrıldı.
Avcı'nın önümüzdeki günlerde Beşiktaş tarafından resmi olarak açıklanması bekleniyor.
İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...
- 30.05.2019
- Niasse bombası! Fenerbahçe ve Galatasaray... Son dakika transfer haberleri...
- Kasımpaşa İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı
- Hatayspor Gazişehir Gaziantep play off maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? CANLI yayın bilgileri...
- Son dakika: Hasan Şaş'a 8 maç ceza!
- Ve Abdülkadir Ömür açıklandı! 15 milyon euro karşılığında... Son dakika transfer haberleri...
Abdullah Avcı Başakşehir kulüp binasından ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.