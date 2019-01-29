Medipol Başakşehir'i Visca sırtlıyor
Medipol Başakşehir'in sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 yendiği maçta 1 gol, 1 asistle oynayan Edin Visca, bu sezon turuncu-lacivertli forma altında toplamda 8 gol, 8 asiste ulaştı. Yapılan bütün transferlere rağmen Abdullah Avcı'nın vazgeçemediği isimlerin başında gelen başarılı futbolcu, takımını sırtlamaya devam ediyor.
Süper Lig'de geride kalan 19 haftada bin 699 dakika sahada kalarak 8 gol, 8 asist yapan Edin Visca, takımının en fazla gol atan ve asist yapan oyuncusu konumunda bulunuyor. Visca, Başakşehir'in yeniden lige yükseldiği 2014-2015 sezonundan itibaren ise 50 gol, 34 asiste ulaştı.
Turuncu-lacivertlilerin yeni transferi Robinho da ligin ilk yarısında Sivasspor'da 8 gol atmıştı. Aynı zamanda Brezilyalı futbolcu, dün akşam Kasımpaşa karşısında Visca'nın attığı golün asistini yapan isimdi.
Değerine değer katıyor
Başarılı grafiğiyle değerini her geçen gün daha da arttıran 28 yaşındaki oyuncunun mevcut durumdaki piyasa değeri tam 11 milyon Euro. 2014-2015 sezonunda 3 milyon Euro'luk bir piyasa değerine sahip olan tecrübeli orta saha, o tarihten bu yana bonservis fiyatını 3 kattan fazla arttırarak 11 milyon Euro yaptı. 2018'in Aralık ayında 10 milyon Euro ile ligin en değerli 8. oyuncusu konumunda bulunan Visca, yeni yılda ise 11 milyon Euro'luk bedelle Moses, Ljajic ve Ndiaye'nin ardından piyasa değeri en yüksek 4. oyuncu olarak dikkat çekiyor.
- 29.1.2019 13:02
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Medipol Başakşehir'i Visca sırtlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.