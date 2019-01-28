Başakşehir puan kaybetmedi

Spor Toto Süper Lig'in 19.haftasında Medipol Başakşehir, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Başakşehir'in gollerini Visca ve Elia attı.

Başakşehir bu galibiyet ile puanını 41'e yükseltirken liderliğini korudu. Kasımpaşa ise 29 puan ile 7.sıradaki yerinde sabit kaldı.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Medipol Başakşehir'in yeni transferi Demba Ba, maç kadrosunda yer aldı.

Turuncu-lacivertli takımın geçen hafta 2,5 yıllığına kadrosuna kattığı Senegalli golcü, yedekler arasında şans bekledi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa karşısında takımını sahaya, Mert Günok, Caicara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro, Arda Turan ve Robinho ilk 11'iyle sahaya sürdü.

ADEBAYOR KADRODA YOK

Medipol Başakşehir'de Togolu yıldız golcü Emmanuel Adebayor maç kadrosunda yer almadı.

Abdullah Avcı, sakatlığı bulunmayan golcü oyuncuya maç kadrosunda yer vermedi.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa arasında oynanan mücadeleye futbolseverlerin ilgisi az oldu.

Karşılaşmayı yaklaşık 4 bin futbolsever tribünden takip etti.



