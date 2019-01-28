Başakşehir puan kaybetmedi
Spor Toto Süper Lig'in 19.haftasında Başakşehir, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 19.haftasında Medipol Başakşehir, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Başakşehir'in gollerini Visca ve Elia attı.
Başakşehir bu galibiyet ile puanını 41'e yükseltirken liderliğini korudu. Kasımpaşa ise 29 puan ile 7.sıradaki yerinde sabit kaldı.
MAÇTAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Medipol Başakşehir'in yeni transferi Demba Ba, maç kadrosunda yer aldı.
Turuncu-lacivertli takımın geçen hafta 2,5 yıllığına kadrosuna kattığı Senegalli golcü, yedekler arasında şans bekledi.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa karşısında takımını sahaya, Mert Günok, Caicara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro, Arda Turan ve Robinho ilk 11'iyle sahaya sürdü.
ADEBAYOR KADRODA YOK
Medipol Başakşehir'de Togolu yıldız golcü Emmanuel Adebayor maç kadrosunda yer almadı.
Abdullah Avcı, sakatlığı bulunmayan golcü oyuncuya maç kadrosunda yer vermedi.
TRİBÜNLER BOŞ KALDI
Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa arasında oynanan mücadeleye futbolseverlerin ilgisi az oldu.
Karşılaşmayı yaklaşık 4 bin futbolsever tribünden takip etti.
- 28.1.2019 19:06
- Güncelleme: 28.1.2019 22:12
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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