Medipol Başakşehir Trabzon’a geldi
19 Ocak 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Trabzon’a geldi

Medipol Başakşehir Trabzon’a geldi

'in 18’inci haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak olan lider , Trabzon'a geldi.

Trabzon Havalimanı'na 18.40 sıralarında gelen kafilesi, polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptıktan sonra kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.
ile Medipol Başakşehir, yarın saat 19.00'da Medical park Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

  1. 19.1.2019 20:00
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Medipol Başakşehir Trabzon’a geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN