Abdullah Avcı'nın Karaman'a karşı karnesi iyi
19 Ocak 2019, Cumartesi
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'nın Karaman'a karşı karnesi iyi

Abdullah Avcı'nın Karaman'a karşı karnesi iyi

Teknik Direktörü , 'un deneyimli çalıştırıcısı 'ın başında olduğu takımlara karşı çıktığı 4 maçta 3 galibiyet aldı.

'in 18. haftasında , yarın deplasmanda ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, bu zorlu mücadele öncesi 35 puanla zirvede yer alırken, bordo-mavililer ise 29 puanla rakibinin hemen arkasında yer alıyor. Başakşehir, Trabzon deplasmanında galip gelerek şampiyonluk yarışındaki rakipleriyle arayı açmak istiyor. Karadeniz temsilcisi ise saha avantajını da kullanarak Başakşehir mücadelesini kazanıp hem ikinci yarıya moralli girmek hem de üst sıralarla bağını güçlendirmenin peşinde. Başakşehir-Trabzonspor müsabakası teknik adamlar için de zorlu bir sınav olacak. Onazi'nin sezonu kapatması, Sosa'nın ise sakatlığından dolayı takımdan ayrı olması sebebiyle kadro sıkıntısı yaşayan bordo-mavililerde Teknik Direktör , eldeki oyuncularla en etkili kadroyu orta koyarak, taraftarının da desteğiyle 3 puanın hesaplarını yapıyor. İstanbul ekibinin tecrübeli çalıştırıcısı ise geçtiğimiz iki sezonda olduğu gibi son haftalarda şampiyonluğu kaçırmamak için işi sıkı tutmak istiyor. Avcı, arka arkaya oynayacakları Trabzonspor ve Kasımpaşa mücadelelerini kayıpsız geçerek ilerleyen haftalar için avantaj sağlamanın peşinde.

Avcı'nın Karaman'a üstünlüğü bulunuyor
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Ünal Karaman'a karşı galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor. Avcı, Karaman'ın Konyaspor ve Trabzonspor'un başında olduğu dönemlerde kendisiyle 3'ü lig, 1'i de hazırlık maçı olmak üzere 4 kez karşı karşıya geldi. 55 yaşındaki teknik adam, bu mücadelelerin 3'ünü kazanırken, 1'inde ise mağlup oldu.

Abdullah Avcı'nın Ünal Karaman'ın takımlarına karşı aldığı sonuçlar şöyle:
Medipol Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 0
Medipol Başakşehir: 5 - Konyaspor: 0
Medipol Başakşehir: 2 - Konyaspor: 0 (Hazırlık maçı)
Konyaspor: 3 - Medipol Başakşehir: 2
  1. 19.1.2019 11:07
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