Abdullah Avcı'nın Karaman'a karşı karnesi iyi
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor'un deneyimli çalıştırıcısı Ünal Karaman'ın başında olduğu takımlara karşı çıktığı 4 maçta 3 galibiyet aldı.
Avcı'nın Karaman'a üstünlüğü bulunuyor
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Ünal Karaman'a karşı galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor. Avcı, Karaman'ın Konyaspor ve Trabzonspor'un başında olduğu dönemlerde kendisiyle 3'ü lig, 1'i de hazırlık maçı olmak üzere 4 kez karşı karşıya geldi. 55 yaşındaki teknik adam, bu mücadelelerin 3'ünü kazanırken, 1'inde ise mağlup oldu.
Abdullah Avcı'nın Ünal Karaman'ın takımlarına karşı aldığı sonuçlar şöyle:
Medipol Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 0
Medipol Başakşehir: 5 - Konyaspor: 0
Medipol Başakşehir: 2 - Konyaspor: 0 (Hazırlık maçı)
Konyaspor: 3 - Medipol Başakşehir: 2
- 19.1.2019 11:07
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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