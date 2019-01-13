Kulüpler satılabilir
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, önemli açıklamalar yaptı.
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'de birçok kulübün borç batağında olması konusunda konuşan tecrübeli hoca, "Kulüplerin sahiplerinin olmasına karşı değilim. Bizim kulübümüz de bir şirket, sahibi ve ortakları var. Umarım kulüplerin sahipleri olur. Sermayeler kaliteyi yükseltir, ligin de Avrupa'da tanınırlığını yükseltir" yorumunu yaptı.
F.BAHÇE'DEN TEKLİF ALMADIM
Abdullah Avcı, Cocu'nun ayrılmasından sonra adının F.Bahçe ile anılmasının hatırlatılması üzerine, "F.Bahçe'den bu sezon bir teklif almadım. Önceden almıştım ama bu sene gelmedi" diye konuştu.
MÜTHİŞ BİRPROJE YAPIYORUZ
Başakşehir'in altyapıda atağa kalktığını söyleyen Abdullah Avcı, "4.5 senedir bir akademi projesi üzerinde çalışıyoruz. Stadyum, A takım tesisi ve akademide tek tesiste olacak" diye konuştu.
- 13.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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