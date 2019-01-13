Kulüpler satılabilir – Fotomaç – 13 Ocak 2019
13 Ocak 2019, Pazar
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Kulüpler satılabilir

Kulüpler satılabilir

Başakşehir , önemli açıklamalar yaptı.

Başakşehir , önemli açıklamalar yaptı. 'de birçok kulübün borç batağında olması konusunda konuşan tecrübeli hoca, "Kulüplerin sahiplerinin olmasına karşı değilim. Bizim kulübümüz de bir şirket, sahibi ve ortakları var. Umarım kulüplerin sahipleri olur. Sermayeler kaliteyi yükseltir, ligin de Avrupa'da tanınırlığını yükseltir" yorumunu yaptı.

F.BAHÇE'DEN TEKLİF ALMADIM
Abdullah Avcı, Cocu'nun ayrılmasından sonra adının F.Bahçe ile anılmasının hatırlatılması üzerine, "F.Bahçe'den bu sezon bir teklif almadım. Önceden almıştım ama bu sene gelmedi" diye konuştu.

MÜTHİŞ BİRPROJE YAPIYORUZ
Başakşehir'in altyapıda atağa kalktığını söyleyen Abdullah Avcı, "4.5 senedir bir akademi projesi üzerinde çalışıyoruz. Stadyum, A takım tesisi ve akademide tek tesiste olacak" diye konuştu.

  1. 13.1.2019
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