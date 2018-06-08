G.Saray'ın istediği yıldızı Başakşehir kaptı – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    09 Haziran 2018, Cumartesi
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    G.Saray'ın istediği yıldızı kaptı

    G.Saray'ın istediği yıldızı Başakşehir kaptı

    , Kupa şampiyonu Akhisar’ın orta sahasıyla 3 yıllık anlaştı

    Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda güçlü bir kadroyla kılpayı kaçırdığı şampiyonluğu hedefleyen Abdullah Avcı'nın takımı, Akhisarspor ile sözleşmesi sona eren Soner Aydoğdu ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

    A Spor'un haberine göre; turuncu-lacivertlilerin, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor ile sözleşmesi sona eren Soner Aydoğdu ile 3 yıllık el sıkıştı. Transfer dönemininin yarın açılmasının ardından kulübünün Soner Aydoğdu transferini resmen duyurması bekleniyor. 27 yaşındaki orta saha geçen sezon oynadığı 28 karşılaşmada 7 gol atarken, 8 de asist katkısı sağladı.

    Tecrübeli orta saha için son şampiyon Galatasaray da transfer girişimlerinde bulunuyordu.
    1. 7.6.2018 19:34
    2. Güncelleme: 8.6.2018 01:53
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