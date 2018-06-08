G.Saray'ın istediği yıldızı Başakşehir kaptı
Başakşehir, Kupa şampiyonu Akhisar’ın orta sahasıyla 3 yıllık anlaştı
A Spor'un haberine göre; turuncu-lacivertlilerin, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor ile sözleşmesi sona eren Soner Aydoğdu ile 3 yıllık el sıkıştı. Transfer dönemininin yarın açılmasının ardından Başakşehir kulübünün Soner Aydoğdu transferini resmen duyurması bekleniyor. 27 yaşındaki orta saha geçen sezon oynadığı 28 karşılaşmada 7 gol atarken, 8 de asist katkısı sağladı.
Tecrübeli orta saha için son şampiyon Galatasaray da transfer girişimlerinde bulunuyordu.
- 7.6.2018 19:34
- Güncelleme: 8.6.2018 01:53
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Erce Kardeşler Standard Liege yolcusu
Toplam 1
Yorum
karakartal beşiktaş tolga yerine harun tekini alacağına bu çocuğu alsın diyeceğim ama gerçi bizde utku var. yurtdışına gitmesi daha mantıklı olur.
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Tolgay’ın son talibi Stuttgart
Toplam 5
Yorum
bjk advers Tolgay ile ilgilide bir beklentim kalmadı bence satılabilir üzülmem ! Topu ayağına çok dolaştırıyor kaptırınca yalandan düşüyor dürüst değil
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Damien Comolli Aykut Kocaman'la görüştü
Toplam 18
Yorum
salih aykut yine bize vakit kaybettiriyor bir an önce kurtulmak lazım
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