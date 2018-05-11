İşte Arda Turan'ın 16 maç ceza almasına neden olan sözler: "Hepinizi öldürmek lazım" – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    İşte 'ın 16 maç ceza almasına neden olan sözler: "Hepinizi öldürmek lazım"

    İşte Arda Turan'ın 16 maç ceza almasına neden olan sözler: "Hepinizi öldürmek lazım"

    Spor Toto Süper Ligi'nin 32. haftasında maçında neden olduğu olaylardan dolayı tarafından 16 maçla cezalandırılan , talimatları nedeniyle futbol hayatını hangi ülkede sürdürürse sürdürsün bu cezasını çekecek. Başakşhehir'in bu cezaya ilişkin tahkime başvurması bekleniyor.

    Spor Toto Süper Ligi'nin 32. haftasında maçında neden olduğu olaylardan dolayı tarafından 16 maçla cezalandırılan , talimatları nedeniyle futbol hayatını hangi ülkede sürdürürse sürdürsün bu cezasını çekecek. Başakşhehir'in bu cezaya ilişkin tahkime başvurması bekleniyor.

    ARDA'DAN HAKEME ÖLÜM TEHDİDİ
    Sporx'in haberine göre Arda Turan'ın cezasının katlanmasının sebebi ise hakeme yönelik "şerefsizler" demesi ve bunla yetinmeyerek tekrar hakemin yanına gidip "Hepinizi öldürmek lazım" cümlelerini kullanması olduğu belirtildi. Yaşar Kemal Uğurlu'nun TFF'ye gönderdiği raporda bu ibarelere yer vermesi Arda Turan'ın cezasının artıran etkenler oldu.

    1. 10.5.2018 18:21
    2. Güncelleme: 11.5.2018 02:13
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