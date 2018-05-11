İşte Arda Turan'ın 16 maç ceza almasına neden olan sözler: "Hepinizi öldürmek lazım"

Spor Toto Süper Ligi'nin 32. haftasında Sivasspor maçında neden olduğu olaylardan dolayı PFDK tarafından 16 maçla cezalandırılan Arda Turan, FIFA talimatları nedeniyle futbol hayatını hangi ülkede sürdürürse sürdürsün bu cezasını çekecek. Başakşhehir'in bu cezaya ilişkin tahkime başvurması bekleniyor.



ARDA'DAN HAKEME ÖLÜM TEHDİDİ

Sporx'in haberine göre Arda Turan'ın cezasının katlanmasının sebebi ise hakeme yönelik "şerefsizler" demesi ve bunla yetinmeyerek tekrar hakemin yanına gidip "Hepinizi öldürmek lazım" cümlelerini kullanması olduğu belirtildi. Yaşar Kemal Uğurlu'nun TFF'ye gönderdiği raporda bu ibarelere yer vermesi Arda Turan'ın cezasının artıran etkenler oldu.