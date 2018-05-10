Arda Turan'a 16 maçlık cezanın ardından sosyal medya yıkıldı
PFDK, Arda Turan'a 16 maç men cezası verdiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; Arda Turan'a müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle 10 resmi maç, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 maç, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik tehdidi nedeniyle 3 maç, toplamda 16 maçtan men cezası verildi.
Cezanın ardından sosyal medyaya yansıyanlar;
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