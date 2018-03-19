The Guardian'dan Başakşehir'e övgü
İngiltere'nin önde gelen medya kuruluşlarından The Guardian, Medipol Başakşehir ile ilgili bir makaleye yer verdi.
The Guardian, "Az taraftar, kısa tarih ama Türkiye'nin 3 büyüğüne meydan okuyorlar" başlıklı inceleme yazısında, Medipol Başakşehir'in başarısından övgüyle bahsetti.
Togolu futbolcu Emmanuel Adebayor ile milli futbolcu Cengiz Ünder'in fotoğrafına da yer verilen haberde, İngiltere Premier Lig'de eskiden forma giymiş futbolcuların, İstanbul ekibinin başarısında katkı sağladıkları aktarıldı.
Haberde, Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge'ü 2-0 yendiği maçta Adebayor, Gael Clichy, Emre Belözoğlu, Gökhan İnler, Kerim Frei ve Eljero Elia gibi birçok tanıdık yüzle karşılaşıldığı belirtildi.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün idari direktörü Mustafa Eröğüt'ün açıklamasının da yayımlandığı yazıda, Medipol Başakşehir'in, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük kulüplerle verdiği mücadele vurgulandı.
Makalede, şu andaki başarıyla ilgili "Beklediğimizden biraz daha çabuk gerçekleşti" ifadesini kullanan Mustafa Eröğüt'ün, "Ancak ivmeyi yakaladığımız zaman, bunu devam ettirmek istiyoruz. Geçen sezon şampiyon olsaydık, büyük sürpriz olurdu. Bu sene ise sürpriz olmaz. Beklentilerimiz değişti ve şu anda şampiyonluğun 4 favorisinden biriyiz." değerlendirmesine yer verildi.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:19
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Şaş’tan Kocaman’a taş
Toplam 8
Yorum
Recep Duymaç Hakem tarafsız olsaydı ne ise onu verseydi kimse itiraz edemezdi ama 3 net penaltıyı göremiyen bir hakem nasıl oluyorda FB tutmuş oluyor
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"Şu maçı bile alamadınız"
Toplam 19
Yorum
aziz istifa git artık şu klüpten aziz yıldırım yıldık artık..
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"Şu maçı bile alamadınız"
Toplam 19
Yorum
FB BİR FENERLİ OLARAK HAKEM ALANEN BİZİ SAVUNMUŞTUR İNANAMIYORUM HAKEMİ ELEŞTİRMELERİNE ŞENOL HOCAYI DİNLEYİN NASIL ÖZ ELEŞTİRİ YAPIYO UTANMAZ
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