The Guardian'dan Başakşehir'e övgü – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    'dan Başakşehir'e övgü

    The Guardian'dan Başakşehir'e övgü

    İngiltere'nin önde gelen medya kuruluşlarından , ile ilgili bir makaleye yer verdi.

    , "Az taraftar, kısa tarih ama 'nin 3 büyüğüne meydan okuyorlar" başlıklı inceleme yazısında, 'in başarısından övgüyle bahsetti.

    Togolu futbolcu ile milli futbolcu 'in fotoğrafına da yer verilen haberde, 'de eskiden forma giymiş futbolcuların, İstanbul ekibinin başarısında katkı sağladıkları aktarıldı.

    Haberde, Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 'ü 2-0 yendiği maçta Adebayor, Gael Clichy, Emre Belözoğlu, , ve Eljero Elia gibi birçok tanıdık yüzle karşılaşıldığı belirtildi.

    İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün idari direktörü Mustafa Eröğüt'ün açıklamasının da yayımlandığı yazıda, Medipol Başakşehir'in, , ve gibi büyük kulüplerle verdiği mücadele vurgulandı.

    Makalede, şu andaki başarıyla ilgili "Beklediğimizden biraz daha çabuk gerçekleşti" ifadesini kullanan Mustafa Eröğüt'ün, "Ancak ivmeyi yakaladığımız zaman, bunu devam ettirmek istiyoruz. Geçen sezon şampiyon olsaydık, büyük sürpriz olurdu. Bu sene ise sürpriz olmaz. Beklentilerimiz değişti ve şu anda şampiyonluğun 4 favorisinden biriyiz." değerlendirmesine yer verildi.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:19
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