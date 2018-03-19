34'lük Adebayor'un deparı sosyal medyayı salladı!
Başakşehir'in Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor, Beşiktaş maçının 20. dakikasında attığı deparla sosyal medyada gündem oldu. (Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır)
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:45
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Ryan Babel: "Önümüzde uzun bir yol var"
Toplam 3
Yorum
MK Babel Yaw bu maçta bari konusmasaydin be. o kadar berbat oynadin ki utandirdin hepimizi.
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Şaş’tan Kocaman’a taş
Toplam 7
Yorum
delidumrul 10 kişi kalsak hatta 9 ne farkederki yine yenemezdiniz
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Şenol Güneş'ten itiraf: "Bütün yanlışları yaptık!"
Toplam 29
Yorum
arsen l. Şenolu severim.Ama BJK de işi yok.Bir t.direktör rakibi Bayerni gözünde büyüttü.Halbukin eleyebilirdi.Ama futbolcuların motivasyonunu bozdu
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