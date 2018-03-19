34'lük Adebayor'un deparı sosyal medyayı salladı! – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    34'lük 'un deparı sosyal medyayı salladı!

    34'lük <a href="/index/adebayor?id=c591146c-968f-4f43-bd1e-5ebf796a421a" class="" rel="tag">Adebayor</a>'un deparı sosyal medyayı salladı!

    Başakşehir'in Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor, Beşiktaş maçının 20. dakikasında attığı deparla sosyal medyada gündem oldu. (Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır)

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:45
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