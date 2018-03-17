Başakşehir evinde Kartal'ı konuk ediyor – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    Başakşehir evinde 'ı konuk ediyor

    Başakşehir evinde Kartal'ı konuk ediyor

    , 'in 26. haftasında yarın sahasında ile karşılaşacak.

    3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

    Son iki maçında 5 puan kaybeden , 26. haftaya 50 puan ve averajla üçüncü sırada girdi. Üç maçlık galibiyet serisiyle Medipol Başakşehir karşısına çıkacak ise haftaya aynı puan ve averajla ikinci sırada başladı.

    İki takım arasında sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma 1-1 tamamlandı.

    Emre ve Epureanu cezalı
    Medipol Başakşehir'de, zorlu Beşiktaş karşılaşmasında takımın iki önemli ismi Emre Belözoğlu ile , kart cezaları nedeniyle sahada olamayacak.

    Teknik direktör 'nın, Emre Belözoğlu'nun yokluğunda orta sahada İrfan Can Kahveci'ye, Epureanu'nun yerine de savunmada Manuel Da Costa'ya forma vermesi bekleniyor.

    3 oyuncu ceza sınırında
    Medipol Başakşehir'de, Beşiktaş karşılaşması öncesinde Gael Clichy, Junior Caiçara ve Mahmut Tekdemir sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

    Bu üç oyuncu, yarınki mücadelede kart görmeleri halinde, 27. haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında oynayamayacak.

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:50
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