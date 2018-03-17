Başakşehir evinde Kartal'ı konuk ediyor
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Son iki maçında 5 puan kaybeden Medipol Başakşehir, 26. haftaya 50 puan ve averajla üçüncü sırada girdi. Üç maçlık galibiyet serisiyle Medipol Başakşehir karşısına çıkacak Beşiktaş ise haftaya aynı puan ve averajla ikinci sırada başladı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma 1-1 tamamlandı.
Emre ve Epureanu cezalı
Medipol Başakşehir'de, zorlu Beşiktaş karşılaşmasında takımın iki önemli ismi Emre Belözoğlu ile Alexandru Epureanu, kart cezaları nedeniyle sahada olamayacak.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Emre Belözoğlu'nun yokluğunda orta sahada İrfan Can Kahveci'ye, Epureanu'nun yerine de savunmada Manuel Da Costa'ya forma vermesi bekleniyor.
3 oyuncu ceza sınırında
Medipol Başakşehir'de, Beşiktaş karşılaşması öncesinde Gael Clichy, Junior Caiçara ve Mahmut Tekdemir sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu üç oyuncu, yarınki mücadelede kart görmeleri halinde, 27. haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında oynayamayacak.
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:50
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Hayaller gerçekleşti
Toplam 1
Yorum
onur menejerinin lobisi iyiymiş takipeden biri olarak söylüyorum abartılan ve milli seviyede bir oyuncu değil kesinlikle,ortasıra takım oyuncusu
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Beşiktaş Tekir'i arıyor
Toplam 1
Yorum
1903 o kedi buraya gelecek :)
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Önce Talisca sonra Benfica
Toplam 3
Yorum
en başından Bundan sonra yıldız adaylarını alırken bonservisi ile alın. BEŞİKTAŞ TA PARLIYORLAR. YALNIZ NEGREDO GİBİ YAŞI GEÇMİŞ OLMASIN ELDE KALIR.
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