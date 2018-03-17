Başakşehir satıldı mı?
Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, "Başakşehir'in yüzde 51'i satılmış. Henüz açıklanmadı ama ben böyle duydum." dedi.
Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Spor Plus programında yaptığı açıklamada Başakşehir'in yüzde 51 hissesinin Çinli bir şirkete satıldığını söyledi.
"BEN BÖYLE DUYDUM"
Serdar Ali Çelikler, Başakşehir'in satışıyla ilgili "Henüz açıklanmadı, ben böyle duydum. Başakşehir Futbol AŞ'nin yüzde 51'i satılmış. Belki de yüzde 100'ü bilmiyorum. Başakşehir gibi, Trabzonspor'a da bir talip varsa satılmalı. Bu konuyu ciddiye almalılar." ifadelerini kullandı.
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 08:08
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Fenerbahçe son topta yıkıldı
Toplam 2
Yorum
korhan şu basketboldaki fenerbahçe taraftarı hiç bir takımda yok türkiyedeki. (basketboldaki taraftar olarak ayrıca belirtiyorum)
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İşte Kocaman'ın derbi 11'i...
Toplam 4
Yorum
can AYKUT UN ONBIR SURMESINI ICIN KAFA YORMASINA GEREK YOK KI, NASIL OLSA FENER KOTU DAHI OYNASA SAHA DISI FAKTORLERI SAYESINDE YINE YENERLER,
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Fenerbahçe son topta yıkıldı
Toplam 2
Yorum
Ozi Yazık oldu son saniye basketi ile maçı rakibe vermek.Maç izlerken bu kadar iyi bir takımın iyi bir oyun kurucusunun olmamasını garipsedim.
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