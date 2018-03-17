Başakşehir satıldı mı? – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    satıldı mı?

    Başakşehir satıldı mı?

    Spor yazarı , "'in yüzde 51'i satılmış. Henüz açıklanmadı ama ben böyle duydum." dedi.

    Spor yazarı , Spor Plus programında yaptığı açıklamada 'in yüzde 51 hissesinin Çinli bir şirkete satıldığını söyledi.

    "BEN BÖYLE DUYDUM"
    Serdar Ali Çelikler, Başakşehir'in satışıyla ilgili "Henüz açıklanmadı, ben böyle duydum. Başakşehir AŞ'nin yüzde 51'i satılmış. Belki de yüzde 100'ü bilmiyorum. Başakşehir gibi, Trabzonspor'a da bir talip varsa satılmalı. Bu konuyu ciddiye almalılar." ifadelerini kullandı.

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 08:08
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