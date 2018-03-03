Maçın başlamasından kısa bir süre önce 10 Suriyeli çocuk, "Suriyeli çocuklar Türkiye'ye minnettar" pankartıyla sahaya çıktı.

Tribünlerdeki taraftarlar da çocuklara alkışlarla karşılık verdi.

Karşılaşma öncesinde, 10 yaşındaki Alp Aydınlar'ın Suriyeli çocuklar için geliştirdiği sosyal sorumluk projesi "Umut için bir hamle" kapsamında bir satranç turnuvası da düzenlendi.

Turnuva sonrasında çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.