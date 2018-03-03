Suriyeli çocuklardan Türkiye'ye teşekkür – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Suriyeli çocuklardan 'ye teşekkür

    Suriyeli çocuklardan <a href="/index/turkiye?id=14b41a69-5b12-49c6-b6c5-32870ff30d0f" class="" rel="tag">Türkiye</a>'ye teşekkür

    'in 24. haftasında ile arasında oynanan karşılaşma öncesinde, sahaya çıkarak, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan 'ye teşekkür etti.

    Maçın başlamasından kısa bir süre önce 10 Suriyeli çocuk, " 'ye minnettar" pankartıyla sahaya çıktı.

    Tribünlerdeki taraftarlar da çocuklara alkışlarla karşılık verdi.

    Karşılaşma öncesinde, 10 yaşındaki Alp Aydınlar'ın için geliştirdiği sosyal sorumluk projesi "Umut için bir hamle" kapsamında bir satranç turnuvası da düzenlendi.

    Turnuva sonrasında çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:31
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