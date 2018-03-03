Suriyeli çocuklardan Türkiye'ye teşekkür
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir ile Göztepe arasında oynanan karşılaşma öncesinde, Suriyeli çocuklar sahaya çıkarak, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan Türkiye'ye teşekkür etti.
Maçın başlamasından kısa bir süre önce 10 Suriyeli çocuk, "Suriyeli çocuklar Türkiye'ye minnettar" pankartıyla sahaya çıktı.
Tribünlerdeki taraftarlar da çocuklara alkışlarla karşılık verdi.
Karşılaşma öncesinde, 10 yaşındaki Alp Aydınlar'ın Suriyeli çocuklar için geliştirdiği sosyal sorumluk projesi "Umut için bir hamle" kapsamında bir satranç turnuvası da düzenlendi.
Turnuva sonrasında çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 17:31
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Josef'i getirin bana!
Toplam 12
Yorum
Galatasaraylı O macı izledım odakkayı analiz ettim kırmızı varsa 2 side yemeli! ve diyer futbolcularda aynı sekılde kırmızı olmalıydı macı hakem SATTTı!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
artık düzgün yönetin satıcaksanız ya ederine satın yada satmayın dünyada şuanda bu istatistikler sahip futbolcuların fiyatlarına bakın 15 milyon euro ney ya!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
FB İYİ İYİ YAN PAS SELÇUGU OYNATIYOLAR YİNE
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