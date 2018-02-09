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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Mossoro koşuya başladı

    Mossoro koşuya başladı
    F.BAHÇE'YLE şampiyonluk yolunda kritik bir maça çıkacak lider , hazırlıklarını sürdürdü. maçının ilk yarısında sakatlanan ve tedavisi süren Marcio Mossoro takımdan ayrı çalıştı. Önceki günkü antrenmana katılamayan Brezilyalı orta saha, dün sahada düz koşu yaptı. İdman F.Bahçe maçının taktik çalışması ile sona erdi.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:53
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