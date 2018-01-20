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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    Başakşehir, 'a konuk oluyor

    Başakşehir, <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a>'a konuk oluyor

    'de ilk yarıyı lider tamamlayan , ikinci yarının ilk maçında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

    Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

    Son 4 maçından 3'ünü kazanan turuncu-lacivertliler 36 puanla ligde lider durumda bulunuyor.

    Ligde oynadığı son 3 maçını kazanamayan ise ikinci yarıya 25 puanla, 9. sırada giriyor.

    KERİM FREİ CEZALI
    'de, 'nda Akın Çorap Giresunspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören , cezası nedeniyle yarın forma giyemeyecek.

    Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Eljero Elia ve 'un durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

    CLİCHY VE ATTAMAH CEZA SINIRINDA
    'de, karşılaşması öncesinde Gael Clichy ve Joseph Attamah ceza sınırında bulunuyor.

    İki futbolcu, yarınki mücadelede de görmeleri halinde, 19. haftadaki karşılaşmasında oynayamayacak.

    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:59
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