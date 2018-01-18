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    18 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    oranları güncellendi! İşte son durum...

    Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte son durum...

    Risk Yönetimi oranlarını güncelledi. İşte favori ve oranlar...

    Şampiyonluk oranları;

    2.60 -
    3.25 -
    3.75 -
    4.00 -
    35.00 -
    35.00 -
    35.00 -
    300 -
    300 -

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:21
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    Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte son durum... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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