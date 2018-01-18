Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte son durum...
İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte favori ve oranlar...
Şampiyonluk oranları;
2.60 - Galatasaray
3.25 - Fenerbahçe
3.75 - Başakşehir
4.00 - Beşiktaş
35.00 - Göztepe
35.00 - Trabzonspor
35.00 - Kayserispor
300 - Bursaspor
300 - Sivasspor
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:21
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