Uğur Çiftçi, Galatasaray’a doğru
Galatasaray'ın sol bek transferi konusunda Gençlerbirliği’nin kaptanı Uğur Çiftçi ile görüştüğü iddia edildi.
Galatasaray, sol bek konusunda arayışlarını sürdürürken, bu konudaki rotasını Türkiye'ye çevirdi. Sene başından beri Juventus'un Ganalı futbolcusu Kwadwo Asamoah ile görüşen fakat istediği sonucu alamayan sarı-kırmızılılar, sol bek arayışlarını sürdürüyor.
Galatasaray'ın bu konuda Gençlerbirliği'nin başarılı sol beki Uğur Çiftçi ile görüştüğü iddia edildi. Sarı-kırmızılıların bu transfer için Gençlerbirliği yönetimiyle pazarlık halinde olduğu belirtiliyor.
25 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. Bu durumu koz olarak kullanmak isteyen sarı-kırmızılı yöneticiler 500 bin euro gibi bir bedelle transferi sonuçlandırmak istiyor.
MİLLİ TAKIM'A FATİH TERİM ÇAĞIRMIŞTI
Başkent ekibinin altyapısında yetişen Çiftçi bu sezon 15 Süper Lig ve 4 Türkiye Kupası maçında toplam 1625 dakika süre aldı. Başarılı defans oyuncusu, bu maçlarda 1 gol, 1 asist ile mücadele etti. Uğur Çiftçi, 1 kez A Milli Futbol Takımı'nda forma giydi. Çiftçi'yi Milli Takım'a şu anda Galatasaray'ın başında olan Fatih Terim çağırmıştı.
Galatasaray'ın bu konuda Gençlerbirliği'nin başarılı sol beki Uğur Çiftçi ile görüştüğü iddia edildi. Sarı-kırmızılıların bu transfer için Gençlerbirliği yönetimiyle pazarlık halinde olduğu belirtiliyor.
25 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. Bu durumu koz olarak kullanmak isteyen sarı-kırmızılı yöneticiler 500 bin euro gibi bir bedelle transferi sonuçlandırmak istiyor.
MİLLİ TAKIM'A FATİH TERİM ÇAĞIRMIŞTI
Başkent ekibinin altyapısında yetişen Çiftçi bu sezon 15 Süper Lig ve 4 Türkiye Kupası maçında toplam 1625 dakika süre aldı. Başarılı defans oyuncusu, bu maçlarda 1 gol, 1 asist ile mücadele etti. Uğur Çiftçi, 1 kez A Milli Futbol Takımı'nda forma giydi. Çiftçi'yi Milli Takım'a şu anda Galatasaray'ın başında olan Fatih Terim çağırmıştı.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:59
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