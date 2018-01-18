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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Uğur Çiftçi, Galatasaray’a doğru

    'ın sol bek transferi konusunda Gençlerbirliği’nin kaptanı ile görüştüğü iddia edildi.

    , sol bek konusunda arayışlarını sürdürürken, bu konudaki rotasını Türkiye'ye çevirdi. Sene başından beri Juventus'un Ganalı futbolcusu Kwadwo Asamoah ile görüşen fakat istediği sonucu alamayan sarı-kırmızılılar, sol bek arayışlarını sürdürüyor.

    Galatasaray'ın bu konuda Gençlerbirliği'nin başarılı sol beki ile görüştüğü iddia edildi. Sarı-kırmızılıların bu transfer için Gençlerbirliği yönetimiyle pazarlık halinde olduğu belirtiliyor.

    25 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. Bu durumu koz olarak kullanmak isteyen sarı-kırmızılı yöneticiler 500 bin euro gibi bir bedelle transferi sonuçlandırmak istiyor.

    MİLLİ TAKIM'A FATİH TERİM ÇAĞIRMIŞTI
    Başkent ekibinin altyapısında yetişen Çiftçi bu sezon 15 Süper Lig ve 4 Türkiye Kupası maçında toplam 1625 dakika süre aldı. Başarılı defans oyuncusu, bu maçlarda 1 gol, 1 asist ile mücadele etti. Uğur Çiftçi, 1 kez A Milli Futbol Takımı'nda forma giydi. Çiftçi'yi Milli Takım'a şu anda Galatasaray'ın başında olan Fatih Terim çağırmıştı.

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:59
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