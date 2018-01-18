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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Menajeri G.Saray'ı açıkladı

    Menajeri G.Saray'ı açıkladı

    Sezon başında Başakşehir'den Roma'ya transfer olan genç kanat oyuncusu Cengiz Ünder için menajeri Ömer Koray Uzun açıklamalarda bulundu.

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:50
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