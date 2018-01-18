Menajeri G.Saray'ı açıkladı
Sezon başında Başakşehir'den Roma'ya transfer olan genç kanat oyuncusu Cengiz Ünder için menajeri Ömer Koray Uzun açıklamalarda bulundu.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:50
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Türkiye'de ilk olacak! Bayern maçı tarihe geçecek...
Toplam 4
Yorum
gkhgny1907 2.maçın önemi kalmayacağı için formaliteyi farkındalığa çevirmeyi planlayan koca yürekli beşiktaşlıları teprik edirem :))))))))))))))))
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Aykut Kocaman, Elmas'ı neden oynatmadı?
Toplam 6
Yorum
sdf sdf ya he he
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Nabil Dirar 11’e!
Toplam 2
Yorum
alik bu dirar kazma gibi ortaları boş ya keleci tutuyor yada defans kurtarıyor yada auta gidiyor. fos
Menajeri G.Saray'ı açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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