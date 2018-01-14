Ve karşınızda Başakşehirli Arda

Başakşehir, uzun süren görüşmelerin ardından Arda Turan'da mutlu sona ulaştı. Turuncu-lacivertliler, 3. yılına girdiği Barcelona'da bu sezon şansı bulamayan 31 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaştı. İspanyol kulübüyle de tüm pürüzleri ortadan kaldıran Süper Lig lideri, yıldız oyuncuyu bir seneliği opsiyonlu 2.5 yıllığına kiraladı. Tecrübeli futbolcu, dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelirken, yeni takımının formasını da sırtına geçirdi.







Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, müjdeyi kulübün twitter hesabından verdi. Gümüşdağ, "Arda Turan, bugün (dün) üzerinde turuncu formasıyla ülkesine dönüyor. Bu, sadece Başakşehir'in değil Türkiye'nin transferi. Hepimiz için hayırlı olsun" sözlerini sarfetti.



Gümüşdağ'ın açıklamasının ardından Başakşehir'in hesabından bu kez de ilginç bir paylaşımda bulunuldu. Transferin sponsorla gerçekleştirildiği üzerinde vurgu yapılırken, çengel bulmacayla Arda Turan ismi bir kez daha duyuruldu.

Sosyal medyada günün en çok konuşulan ismi deve yeni kulübü Başakşehir'di.Arda'nın Başakşehir'e transferi İspanyol basınında geniş yer aldı. İspanyol haber siteleri yıldız futbolcunun opsiyonu da kullanıp, 2.5 yıl İstanbul ekibinde kalması halinde maliyetinin 20 milyon euro'ya ulaşacağını yazdı. Bu arada Barcelona Başkan Yardımcısı Mestre, "Arda'nın maaşının tamanının Başakşehir karşılaşayacak" dedi.Yılın transferinde imzaların yarın atılması bekleniyor. İstanbul'a dün ayak basan Arda Turan , Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile teknik direktör Abdullah Avcı'nın da katılacağı törenle basının karşısına çıkacak.G.Saray kariyerinin ardından 2011-12 sezonu öncesi A.Madrid'e transfer olan Arda Turan, 6.5 yıl sonra Süper Lig'e dönüyor. Madrid'de 4 sezonda 178 resmi maça çıkan yıldız futbolcu, kariyerinin en parlak dönemini geçirmişti. 31 yaşındaki futbolcu, La Liga, Avrupa Ligi, Süper Kupa ve Kral Kupası'nda şampiyonluk yaşadı.Barcelona, 34 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Arda Turan'ı şartlı kiraladı. Katalan ekibi, Başakşehir'e 2.5 yıllığına kiraladığı Arda için yaptığı sözleşmeye şu maddeyi ekletti: "Bu süreçte Barcelona, oyuncunun UEFA transfer dönemleri içerisinde başka bir takıma transfer haklarını saklı tutmakla birlikte performanslara göre bonuslar alacaktır."Bu sezon Barcelona'da forma giyemeyen Arda Turan, önceki iki yılda toplam 55 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu, Katalan ekibiyle oynadığı bu resmi karşılaşmalarda 15 kez gol sevinci yaşarken, 10 da asist yaptı.