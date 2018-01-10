Herkes bunu merak ediyor: Türk Telekom Stadı'nda ne olacak?

YENİDEN TÜRK TELEKOM STADYUMU'NA ÇIKACAK

Uzun bir aradan sonra Türkiye'ye dönen Arda Turan, Medipol Başakşehir formasıyla eski takımına karşı da forma giyecek. İlk yarıda Medipol Başakşehir, sahasında oynadığı maçta Galatasaray'ı 5-1 mağlup etmişti. İkinci yarıdaki karşılaşma ise Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. Galatasaray'la yapılacak maçın Türk Telekom'da oynanacak olması duruum Arda için daha da ilginç hale getiriyor.





EN SON MAÇI DA ORADAYDI

Türkiye'den ayrılmadan önceki son maçını da Türk Telekom Stadı'nda 'kendi seyircisi' önünde Konyaspor'a karşı oynayan Arda, bu kez rakip takım oyuncusu olarak sahaya çıkacak. Bu karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarların yıldız oyuncuyu nasıl karşılayacağı ise merak ediliyor.

FATİH TERİM'LE TOKALAŞACAK MI?

Galatasaray taraftarının tepkisi kadar aralarında sorun olduğu söylenen Fatih Terim'in de tutumu çok konuşulacağa benziyor. Milli Takım'da yaşananlar ve yapılan açıklamalardan sonra Türk Telekom Stadı'na gelecek Arda Turan'la Fatih Terim'in ilk karşılaşmaları gündem uzun süre meşgul edeceğe benziyor.

Not: İki isim arasındaki ilk karşılaşma bir Ziraat Türkiye Kupası maçında da olabilir çünkü iki takım da bu kulvarda yoluna devam ediyor.





