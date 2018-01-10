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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    Herkes bunu merak ediyor: Stadı'nda ne olacak?

    Herkes bunu merak ediyor: Türk Telekom Stadı'nda ne olacak?

    Süper Lig'in ilk yarısını liderlik koltuğunda tamamlayan , ve kulübü 'yla büyük ölçüde anlaştı. Bu gelişme sonrasında Barcelona'da forma şansı bulamayan Arda Turan'ın yaklaşık 7 yıl sonra 'ye döndüğünü söyleyebiliriz...

    YENİDEN TÜRK TELEKOM STADYUMU'NA ÇIKACAK
    Uzun bir aradan sonra 'ye dönen , formasıyla eski takımına karşı da forma giyecek. İlk yarıda Medipol Başakşehir, sahasında oynadığı maçta 'ı 5-1 mağlup etmişti. İkinci yarıdaki karşılaşma ise Stadyumu'nda oynanacak. Galatasaray'la yapılacak maçın Türk Telekom'da oynanacak olması duruum Arda için daha da ilginç hale getiriyor.


    EN SON MAÇI DA ORADAYDI
    Türkiye'den ayrılmadan önceki son maçını da Türk Telekom Stadı'nda 'kendi seyircisi' önünde Konyaspor'a karşı oynayan Arda, bu kez rakip takım oyuncusu olarak sahaya çıkacak. Bu karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarların yıldız oyuncuyu nasıl karşılayacağı ise merak ediliyor.

    FATİH TERİM'LE TOKALAŞACAK MI?
    Galatasaray taraftarının tepkisi kadar aralarında sorun olduğu söylenen 'in de tutumu çok konuşulacağa benziyor. 'da yaşananlar ve yapılan açıklamalardan sonra Türk Telekom Stadı'na gelecek Arda Turan'la Fatih Terim'in ilk karşılaşmaları gündem uzun süre meşgul edeceğe benziyor.

    Not: İki isim arasındaki ilk karşılaşma bir Ziraat Türkiye Kupası maçında da olabilir çünkü iki takım da bu kulvarda yoluna devam ediyor.


    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:54
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