Herkes bunu merak ediyor: Türk Telekom Stadı'nda ne olacak?
Süper Lig'in ilk yarısını liderlik koltuğunda tamamlayan Medipol Başakşehir, Arda Turan ve kulübü Barcelona'yla büyük ölçüde anlaştı. Bu gelişme sonrasında Barcelona'da forma şansı bulamayan Arda Turan'ın yaklaşık 7 yıl sonra Türkiye'ye döndüğünü söyleyebiliriz...
YENİDEN TÜRK TELEKOM STADYUMU'NA ÇIKACAK
Uzun bir aradan sonra Türkiye'ye dönen Arda Turan, Medipol Başakşehir formasıyla eski takımına karşı da forma giyecek. İlk yarıda Medipol Başakşehir, sahasında oynadığı maçta Galatasaray'ı 5-1 mağlup etmişti. İkinci yarıdaki karşılaşma ise Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. Galatasaray'la yapılacak maçın Türk Telekom'da oynanacak olması duruum Arda için daha da ilginç hale getiriyor.
EN SON MAÇI DA ORADAYDI
Türkiye'den ayrılmadan önceki son maçını da Türk Telekom Stadı'nda 'kendi seyircisi' önünde Konyaspor'a karşı oynayan Arda, bu kez rakip takım oyuncusu olarak sahaya çıkacak. Bu karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarların yıldız oyuncuyu nasıl karşılayacağı ise merak ediliyor.
FATİH TERİM'LE TOKALAŞACAK MI?
Galatasaray taraftarının tepkisi kadar aralarında sorun olduğu söylenen Fatih Terim'in de tutumu çok konuşulacağa benziyor. Milli Takım'da yaşananlar ve yapılan açıklamalardan sonra Türk Telekom Stadı'na gelecek Arda Turan'la Fatih Terim'in ilk karşılaşmaları gündem uzun süre meşgul edeceğe benziyor.
Not: İki isim arasındaki ilk karşılaşma bir Ziraat Türkiye Kupası maçında da olabilir çünkü iki takım da bu kulvarda yoluna devam ediyor.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:54
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Dinamo Joao Pereira
Toplam 1
Yorum
TOKATLI son yıllarda trabzonu gelip parasını hak eden nadir topçulardansın
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Sosa'nın tapusu alınıyor
Toplam 3
Yorum
Fatih Paramıza yazıkkk takımdan gönderilmesi gerekenlerin başında geliyor.Aldığı paranın %1 ini bile hak etmiyor.Hiç bir faydasıda olmayacak.
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Herkes bunu merak ediyor: Türk Telekom Stadı'nda ne olacak?
Toplam 13
Yorum
BJKLİ tabi ki tokalaşacaklar.İkisi de gurursuz.İkisi de amaçlarına ulaşarak türk milli takımını mahvettiler...
Herkes bunu merak ediyor: Türk Telekom Stadı'nda ne olacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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