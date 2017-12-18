Lider Başakşehir evinde yıkılmıyor

Turuncu-lacivertliler evinde oynadığı son 30 Süper Lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Abdullah Avcı'nın ekibi, bu 30 maçta 23 galibiyet alırken, 7 karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrıldı. Medipol Başakşehir bu süreçte 76 puanı hanesine yazdırdı, maç başına puan ortalaması ise 2,53 oldu.

646 GÜNDÜR KAYBETMİYOR

İstanbul ekibi, sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunda 12 Mart 2016'da Osmanlıspor ile oynadığı maçta yaşadı. İki sezon önce Osmanlıspor'a 3-2 kaybeden Medipol Başakşehir, o karşılaşmada Emre Belözoğlu ile bir penaltı atışından da yararlanamamıştı. Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de 646 gündür sahasında kaybetmiyor.

Abdullah Avcı'nın ekibi, 2015-2016 sezonunda sahasında oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2016-2017 sezonunda evindeki 17 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve bu sezon sahasında şu ana kadar yaptığı 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

70 GOL ATTI, 26 GOL YEDİ

Sahasında oynadığı maçlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken Medipol Başakşehir gol sayılarında da rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Turuncu-lacivertliler, evindeki son 30 maçta rakip fileleri 70 kez havalandırırken, kalesinde ise 26 gol gördü. Abdullah Avcı'nın ekibi, söz konusu süreçte iç sahada 2,33'lük gol ortalamasını da yakaladı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN EVİNDEKİ SON 30 MAÇI

Turuncu-lacivertli takımın sahasında oynadığı son 30 maçta aldığı sonuçlar şöyle: