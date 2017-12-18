Lider Başakşehir evinde yıkılmıyor
Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup ederek, Galatasaray'ın 1 puan önünde yeniden liderliğe yükselen Medipol Başakşehir, sahasındaki yenilmezliğini de sürdürüyor.
Turuncu-lacivertliler evinde oynadığı son 30 Süper Lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Abdullah Avcı'nın ekibi, bu 30 maçta 23 galibiyet alırken, 7 karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrıldı. Medipol Başakşehir bu süreçte 76 puanı hanesine yazdırdı, maç başına puan ortalaması ise 2,53 oldu.
646 GÜNDÜR KAYBETMİYOR
İstanbul ekibi, sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunda 12 Mart 2016'da Osmanlıspor ile oynadığı maçta yaşadı. İki sezon önce Osmanlıspor'a 3-2 kaybeden Medipol Başakşehir, o karşılaşmada Emre Belözoğlu ile bir penaltı atışından da yararlanamamıştı. Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de 646 gündür sahasında kaybetmiyor.
Abdullah Avcı'nın ekibi, 2015-2016 sezonunda sahasında oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2016-2017 sezonunda evindeki 17 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve bu sezon sahasında şu ana kadar yaptığı 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
70 GOL ATTI, 26 GOL YEDİ
Sahasında oynadığı maçlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken Medipol Başakşehir gol sayılarında da rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Turuncu-lacivertliler, evindeki son 30 maçta rakip fileleri 70 kez havalandırırken, kalesinde ise 26 gol gördü. Abdullah Avcı'nın ekibi, söz konusu süreçte iç sahada 2,33'lük gol ortalamasını da yakaladı.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN EVİNDEKİ SON 30 MAÇI
Turuncu-lacivertli takımın sahasında oynadığı son 30 maçta aldığı sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Skor
|2017-2018
|17 Aralık 2017
|Antalyaspor
|4-1
|2017-2018
|3 Aralık 2017
|Osmanlıspor
|1-0
|2017-2018
|18 Kasım 2017
|Galatasaray
|5-1
|2017-2018
|28 Ekim 2017
|Teleset Mobilya Akhisarspor
|2-1
|2017-2018
|14 Ekim 2017
|Aytemiz Alanyaspor
|2-1
|2017-2018
|17 Eylül 2017
|Trabzonspor
|2-2
|2017-2018
|27 Ağustos 2017
|Atiker Konyaspor
|2-1
|2017-2018
|11 Ağustos 2017
|Bursaspor
|1-0
|2016-2017
|27 Mayıs 2017
|Adanaspor
|2-1
|2016-2017
|13 Mayıs 2017
|Gençlerbirliği
|2-1
|2016-2017
|30 Nisan 2017
|Beşiktaş
|3-1
|2016-2017
|10 Nisan 2017
|Galatasaray
|4-0
|2016-2017
|19 Mart 2017
|Kardemir Karabükspor
|3-3
|2016-2017
|5 Mart 2017
|Aytemiz Alanyaspor
|2-1
|2016-2017
|18 Şubat 2017
|Gaziantepspor
|0-0
|2016-2017
|29 Ocak 2017
|Bursaspor
|1-0
|2016-2017
|14 Ocak 2017
|Kayserispor
|5-0
|2016-2017
|17 Aralık 2016
|Trabzonspor
|1-0
|2016-2017
|3 Aralık 2016
|Antalyaspor
|2-2
|2016-2017
|21 Kasım 2016
|Çaykur Rizespor
|2-1
|2016-2017
|30 Ekim 2016
|Teleset Mobilya Akhisarspor
|5-1
|2016-2017
|16 Ekim 2016
|Atiker Konyaspor
|1-1
|2016-2017
|24 Eylül 2016
|Osmanlıspor
|2-2
|2016-2017
|10 Eylül 2016
|Kasımpaşa
|3-1
|2016-2017
|21 Ağustos 2016
|Fenerbahçe
|1-0
|2015-2016
|18 Mayıs 2016
|Çaykur Rizespor
|1-0
|2015-2016
|9 Mayıs 2016
|Fenerbahçe
|2-1
|2015-2016
|23 Nisan 2016
|Sivasspor
|2-2
|2015-2016
|17 Nisan 2016
|Gaziantepspor
|4-1
|2015-2016
|3 Nisan 2016
|Mersin İdmanyurdu
|3-0
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:30
-
Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
-
Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
-
Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Lider Başakşehir evinde yıkılmıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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