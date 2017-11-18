G.Saray maçı öncesi şok gelişme!
Medipol Başakşehir'de bugün oynanacak olan Galatasaray maçı öncesinde kötü haber geldi. Takımın tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu kritik mücadelede forma giyemeyecek.
- 18 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:07
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Biz ne farklar gördük!
Toplam 8
Yorum
adalet o farkları nasıl kapattığınızıda 2010-2011 sezonunda gördük. takımıda kendinizide dünyaya rezil ettiniz.
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Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Toplam 1
Yorum
evet borç 412 milyon euro kur farkından dolayı yüksek gözüküyor euro 1 liraya düşse borç 412 milyon tl bide bu açıdan bakın
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Orman'dan hakem isyanı
Toplam 3
Yorum
Baboş Akhisar Maçında Penaltınız verildi, rakip 10 kişi bırakıldı, 7 de verildi.. Kusura bakma Fikocum hakem golü de kendisi mi atsa idi ?
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