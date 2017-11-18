 G.Saray maçı öncesi şok gelişme! – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    G.Saray maçı öncesi şok gelişme!

    G.Saray maçı öncesi şok gelişme!

    Medipol Başakşehir'de bugün oynanacak olan Galatasaray maçı öncesinde kötü haber geldi. Takımın tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu kritik mücadelede forma giyemeyecek.

    Bu akşam saat 19.30'da Galatasaray'ı ağırlayacak olan Medipol Başakşehir'de cezalı Junior Caiçara ve sakat Mahmut Tekdemir'den sonra bir kötü haber de Emre Belözoğlu'ndan geldi. 37 yaşındaki orta saha sakatlığı nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.
    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:07
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