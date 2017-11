Gökhan İnler'den Milli itiraf

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde soruları yanıtlayan Gökhan İnler, Süper Lig lideri Galatasaray'ı yakalama şansını kullanmak istediklerini belirterek, "Galatasaray ile müthiş bir maç olacak. Galatasaray bir ara bizden 7 puan öndeydi, şimdi farkı 3'e indirdik. Sezonda o kadar çok karşılaşma var ki bir maçla bir şey belli olmaz. Tabii ki bizim açımızdan önemli bir maç olacak. Evimizde oynayacağız, kazanmak için elimizden geleni ortaya koyacağız. Her maçta olduğu gibi Galatasaray'ı da yenmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İsviçre Milli Takımı'ndan arkadaşı Eren Derdiyok ile karşılaşacağı için de mutlu olduğunu aktaran Gökhan, "Eren, süper bir oyuncu, çok kaliteli bir futbolcu. Galatasaray'da da kendisini ispatladı. İkimiz de takımlarımızın kazanması için mücadele edeceğiz. Kazananı sahada göreceğiz." diye konuştu.

"TÜRK MİLLİ TAKIMI'NA ÇAĞRILMADIĞIM İÇİN ÇOK ÜZÜLDÜM"

Gökhan İnler, İsviçre'den önce Türk Milli Takımı için oynamayı çok istediğini ancak davet almadığı için İsviçre Milli Takımı'nı tercih ettiğini bildirdi. Her zaman Türkiye için oynamak istediğini ancak bunun gerçekleşmediğinin altını çizen deneyimli futbolcu, şunları aktardı:

"Ben Türkiye için oynamak istedim. İsviçre medyasına da bunu açıkladım. Reha Kapsal, Ümit Milli Takımı'n İskoçya ile oynadığı hazırlık maçına beni çağırdı, ikinci yarıda oynadım. Daha sonra ise çağrılmadım, neden bilmiyorum. O maçta iyi oynadığıma ve yeniden kadroya çağırabileceğimi düşünüyordum. Türk Milli Takımı'na çağrılmadığım için çok üzüldüm. Babam, dayılarım, arkadaşlarım, biz Türkiye sevgisi ile büyüdük. A Milli Takım formasını giymek isterdim ama kısmet değilmiş. O dönemdeki İsviçre Milli Takımı Teknik Direktörü Kobi Kuhn benimle özel bir görüşme yaptı. Oradan değer hissettim, ben de 'Bana verdiğin değeri sana geri vereceğim.' dedim ve İsviçre'yi seçtim. Türkiye için oynasaydım süper olurdu ama geçmişi değiştiremiyoruz."

"TÜRKİYE İDEAL 11'İNİ YAKALAMALI"

A Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılamaması nedeniyle üzgün olduğunu vurgulayan Gökhan İnler, şunları kaydetti:

"Türkiye'de altyapılara daha fazla önem verilmesi gerekiyor. Seksen milyonluk ülkede çok futbolcu var ama önemli olan onlara değer vermek. Daha fazla yabancı futbolcu olup olmamasına ben karar veremem ama gençlere daha fazla şans verilmeli. İsviçre 17 Yaş Altı Milli Takımı 2009'da dünya şampiyonu oldu. O gençlerin çoğu şu an İsviçre A Milli Takımı'nda oynuyor. Türkiye'de ise bir maç kaybedildikten sonra gençler kesiliyor."

Türk Milli Takımı'nda çok yetenekli oyuncuların olduğunun altını çizen Gökhan, "Bence milli takımda çok iyi oyuncular var ama çok baskı oluyor. Her oyuncu kafa ve fizik olarak sağlam olmalı. Milli takımda taktik çalışmak için fazla zaman olmuyor, İsviçre'de 4-4-1-1 oynuyoruz. Bu senelerdir hep böyleydi. Türkiye de sistemleri denemek istiyor, çok oyuncu değişiyor, hep yeni oyuncular var. Bir takımın belirli bir iskelet kadrosunun olması gerekiyor. Türkiye ideal 11'ini yakalamalı." ifadelerine yer verdi.

"BEŞİKTAŞ'TAN KİMSE BENİ YOLLAMADI, BEN AYRILDIM"

Deneyimli futbolcu, Beşiktaş'tan ayrılma süreci hakkında ise şunları söyledi:

"Beşiktaş'tan ayrılmaya ben karar verdim. Çünkü daha çok oynamak için ayrıldım. İtalya ve Avrupa'dan teklifler aldım. Başakşehir en son teklif yapan takımdı. Başakşehir iyi bir sunum yaptı, projesini anlattı. Beşiktaş'tan kimse beni yollamadı, ben ayrıldım. Herkes benim Beşiktaşlı olduğumu biliyor. Önüme bakıyorum, hayırlısı neyse o olsun. Üç senedir İstanbul'da ailem ve ortamım var. Ayrıca ileride bir vakıf kurmak istiyorum. Çocuklara spor ve eğitim verecek bir vakıf olacak. Ben Beşiktaş'ın futbolcusuydum, kararları antrenör veriyor. Profesyonelliğimi yaptım, her idman ve her maçta tüm gücümü ortaya koydum. Başka bir şey söylemem doğru olmaz. Yüzde 100'ümü Beşiktaş için verdim. Beşiktaş'a oynamak için gittim. Daha fazla oynamak isterdim."

"AVRUPA'DA ÜST DÜZEYDE BİR KULÜP OLDUK"

Leicester City ile İngiltere'de yaşadığı şampiyonluğu "olağanüstü" olarak değerlendiren Gökhan, "Leicester'da niye kazandık, bunun cevabı çok kolay. İyi bir takımdık. Herkes her şeyini verdi. Sadece oynayanlar değil, tüm takım birbirine yardım etti ve idmanlarda da yüzde 100'ünü verdi. Takım ruhu kazandı. Bir mucizeyi yaşadık. Bu sene Başakşehir'deyim, inşallah biz de bir mucizeye imza atarız. Burada iyi bir ortam buldum, herkes istekli, hoca ile sürekli konuşuyoruz. Özel idmanlar yapıyoruz, videolar izliyoruz. Avrupa'da üst düzeyde bir kulüp olduk." şeklinde görüşlerini aktardı.

Gökhan İnler, teknik direktörleri Abdullah Avcı'nın UEFA Avrupa Ligi maçlarında rotasyon yaptığı eleştirileri hakkında ise, "Bir takım sadece 11 oyuncudan oluşmuyor. Herkes önemli, hoca öyle karar verdi ve bizim de bunun karşılığında sahada her şeyimizi vermemiz gerekiyor. Sonuçlar olarak iyi değildik ama daha iki maçımız var. Kalan iki maçımızı kazanmak istiyoruz. İki maçımızı da kazanırsak küçük bir şansımız daha olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyerinde Ezequiel Lavezzi, Edinson Cavani ve Marek Hamsik gibi çok önemli isimlerle birlikte oynadığını aktaran Gökhan İnler, "Napoli çok özel bir kulüptü. Maradona her gün orada yaşıyor. Özel bir ortam, insanlar futbol için yaşıyorlar. Her hafta sonu işi bırakıp maça geliyorlar. Orada aile olarak müthiş bir ortam gördüm. Napoli güzel bir şehir, güzel bir takım. Orada futbolu yüzde 100 yaşıyorlar." şeklinde konuştu. Gökhan İnler, Cengiz Ünder'in bir Türk kulübünden Roma'ya transfer olarak büyük bir başarıya imza attığını, genç futbolcunun İtalya'da başarılı olacağına inandığını sözlerine ekledi.