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Küçük Esnaf konusu nedir, oyuncuları kimler? | Küçük Esnaf filmi hangi yıl çekildi?

Küçük Esnaf filmi konusu ve oyuncuları izleyicler tarafında merak edildi. Senaryosunu İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak'ın kaleme aldığı film komedi türünde çekildi. Peki, Küçük Esnaf filmi hangi yıl çekildi? Küçük Esnaf konusu nedir, oyuncuları kimler? Detayları sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 00:50 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 01:20
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Küçük Esnaf konusu nedir, oyuncuları kimler? | Küçük Esnaf filmi hangi yıl çekildi?

Bedran Güzel yönetmenliğinde çekilen Küçük Esnaf filmi komedi severlerin dikkatini çekti. Küçük Esnaf konusu nedir, oyuncuları kimler? Küçük Esnaf filmi hangi yıl çekildi? sorularıın yanıtları araştırılırken film ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde...

KÜÇÜK ESNAF KONUSU NEDİR?

Kendi halinde yaşayan küçük esnaf mafyaya bulaşırsa ne olur? Babasının mafyadan aldığı borç para vefatından sonra miras olarak oğlu Berhudar'a kalır. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez. Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar'ın peşine düşen film, aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşüyor. Film küçük hayatlar yaşayan iki insanın büyük belalara bulaşıp yakınlaşmasını konu almakta.

Senaryoya imza atan İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak'la birlikte Gupse Özay ve Cengiz Bozkurt da filmin başrollerinde. Yönetmenliğini Bedran Güzel'in yaptığı Küçük Esnaf birbirinden eğlenceli karakterler ve komik hikayesiyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

KÜÇÜK ESNAF OYUNCULARI KİMLERDİR?

  • İbrahim Büyükak
  • Gupse Özay
  • Cengiz Bozkurt
  • Zeynep Koçak
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