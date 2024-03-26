Bedran Güzel yönetmenliğinde çekilen Küçük Esnaf filmi komedi severlerin dikkatini çekti. Küçük Esnaf konusu nedir, oyuncuları kimler? Küçük Esnaf filmi hangi yıl çekildi? sorularıın yanıtları araştırılırken film ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde...

KÜÇÜK ESNAF KONUSU NEDİR?

Kendi halinde yaşayan küçük esnaf mafyaya bulaşırsa ne olur? Babasının mafyadan aldığı borç para vefatından sonra miras olarak oğlu Berhudar'a kalır. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez. Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar'ın peşine düşen film, aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşüyor. Film küçük hayatlar yaşayan iki insanın büyük belalara bulaşıp yakınlaşmasını konu almakta.

Senaryoya imza atan İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak'la birlikte Gupse Özay ve Cengiz Bozkurt da filmin başrollerinde. Yönetmenliğini Bedran Güzel'in yaptığı Küçük Esnaf birbirinden eğlenceli karakterler ve komik hikayesiyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

KÜÇÜK ESNAF OYUNCULARI KİMLERDİR?