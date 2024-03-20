YEMEKTEYİZ puan tablosu 20 MART Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Taylan kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Taylan Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 20 Mart 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ TAYLAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20 Mart yarışmacısı Taylan Bey oldu. Taylan Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Muazzez: 6

Damla: 8

Murat: 4

Sena: 7

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MURAT KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 19 Mart yarışmacısı Murat Bey oldu. Murat Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Muazzez: 4

Sena: 5

Taylan: 4

Damla: 7

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MUAZZEZ KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 18 Mart yarışmacısı Muazzez Hanım oldu. Muazzez Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Murat: 5

Sena: 6

Taylan: 6

Damla: 7