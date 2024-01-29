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30 Ocak Salı ATV YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de ne var?

Her gün birbirinden çeşitli programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Televizyonda bir şeyler izlemek isteyenler bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtını arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncelleniyor. 30 Ocak Salı ATV yayın akışı haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 02:40 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 02:40
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30 Ocak Salı ATV YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de ne var?

30 Ocak TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için 30 Ocak Salı ATV yayın akışı detaylarını sizler için derledik.

ATV YAYIN AKIŞI (30 OCAK 2024)

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 tav Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Ben Bu Cihana Sığmazam

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