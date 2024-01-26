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25 Ocak Survivor elenen isim kim oldu? - SURVIVOR ALL STAR KİM ELENDİ?

Survivor All Star 2024'te heyecan, 25 Ocak Perşembe günü yayımlanacak bölümle devam ediyor. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 25 Ocak Survivor Ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Kim elendi?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 11:50 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 12:00
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25 Ocak Survivor elenen isim kim oldu? - SURVIVOR ALL STAR KİM ELENDİ?

SURVIVOR ALL STAR KİM ELENDİ? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam ödül oyunu ve eleme heyecanı yaşandı. SMS oylaması kaldırıldığı bu sezonda sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 25 Ocak Survivor Ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor kim elendi? İşte detaylar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2024 All Star yarışmasında 25 Ocak Perşembe günü ödül oyunu oynandı. Kazanan taraf KIRMIZI TAKIM oldu.

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da elenen isim açıklanmadı. Eleme Bozok'un sakatlığı nedeniyle iptal oldu. Düellonun 3 kişi olarak oynanması karar verildi ancak düelloda kaybeden bu hafta elenmeyecek. Bir sonraki erkek elemesinde aday olarak düelloya çıkacak.

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