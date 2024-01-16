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YEMEKTEYİZ puan tablosu 16 OCAK Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz İbrahim kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın ilk yarışmacısı İbrahim Bey oldu. İbrahim Bey hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz İbrahim kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 16 Ocak puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 18:50 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 19:10
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 16 OCAK Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz İbrahim kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı İbrahim Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 16 Ocak 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ İBRAHİM KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 16 Ocak Salı yarışmacısı İbrahim Bey oldu. İbrahim Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Seda: 6

Çağla: 4

Yıldız: 5

Yağız: 7

İbrahim Bey toplamda 22 puan alarak günü tamamladı.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YILDIZ KAÇ PUAN ALDI?

15 Ocak Pazartesi Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Yıldız Hanım oldu. Yıldız Hanım'ın puan durumu yapılan oylama sonrasında şu şekilde:

İbrahim: 5

Çağla: 5

Seda: 4

Yağız: 4

Yıldız Hanım toplamda 18 puan alarak günü tamamladı.

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