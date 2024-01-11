GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta 11 Ocak puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI 11 OCAK? | Gelinim Mutfakta'nın 1299. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 11 Ocak PerşembeGelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 11 OCAK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 11 Ocak Perşembe tarihli günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı.

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GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 10 Ocak Çarşamba günü çeyrek altını Tuğba gelin kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 1-5 Ocak haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Tuğba gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 1-5 Ocak hafta finalinde kendi isteğiyle programa veda eden isim Aleyna gelin oldu. Aleyna gelin, nişanlısıyla ayrıldıkları için yarışmadan çekilmek istedi ve Gelinim Mutfakta'ya veda etti.

GELİNİM MUTFAKTA 10 OCAK PUAN DURUMU

Tuğba gelin: 47 puan