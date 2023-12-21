Haberler Magazin GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta puan durumu 21 Aralık

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta puan durumu 21 Aralık

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da ödülü kazanacak isim merak ediliyor. Kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edeceği Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 21 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 12:10 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 12:21
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GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta puan durumu 21 Aralık

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI 21 ARALIK? | Gelinim Mutfakta'nın 1284. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 21 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 21 ARALIK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 20 Aralık Çarşamba günü en yüksek puanı alan ve çeyrek altının sahibi Yeşim gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 11- 15 Aralık haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Yeşim gelin oldu. Yeşim gelin 20 altın bileziği Tuğba gelinle bölüşmek istediği için 10 altın bileziği Tuğba geline verdi.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 11 - 15 Aralık hafta finalinde elenen isim İrem gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 21 ARALIK PUAN DURUMU

Tuğba gelin:

Yeşim gelin:

Aleyna gelin:

Gamze gelin:

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