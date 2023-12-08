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MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 8 Aralık MasterChef ödül oyununu kazanan belli oldu mu?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. MasterChef'in 8 Aralık Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Peki, MasterChef'in yeni bölümünde ödül oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 11:48 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 12:11
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MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 8 Aralık MasterChef ödül oyununu kazanan belli oldu mu?

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU | Ekranların sevilen yarışma programlarından MasterChef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef All Star'ın 8 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümünde yarışmacılar, seçtikleri bir bıçakla istedikleri yemeği yapıypt. Tüm yarışmacılar çeşitli yemekler ortaya çıkarırken ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Peki, MasterChef'in 8 Aralık Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde ödül oyununu kim kazandı? İşte yanıtı...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'in 8 Aralık Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde ödül oyunu için yarışacak. Ödül oyununun kazananı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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