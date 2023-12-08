MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 8 Aralık MasterChef ödül oyununu kazanan belli oldu mu?

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU | Ekranların sevilen yarışma programlarından MasterChef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef All Star'ın 8 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümünde yarışmacılar, seçtikleri bir bıçakla istedikleri yemeği yapıypt. Tüm yarışmacılar çeşitli yemekler ortaya çıkarırken ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Peki, MasterChef'in 8 Aralık Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde ödül oyununu kim kazandı? İşte yanıtı...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'in 8 Aralık Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde ödül oyunu için yarışacak. Ödül oyununun kazananı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.