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Müslüm Gürses'in karısı MUHTEREM NUR kimdir? Muhterem Nur kaç yaşında?

Muhterem Nur usta sanatçı Müslüm Gürses'in karısı olması dolayısıyla dikkat çeken isimler arasında yer almaktadır. Özellikle Müslüm filminin çekilmesinden sonra Muhterem Nur ile ilgili aramalar hız kazandı. Peki, Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 15:30 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 15:30
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Müslüm Gürses'in karısı MUHTEREM NUR kimdir? Muhterem Nur kaç yaşında?

Asıl mesleği oyunculuk olan Muhterem Nur Müslüm Gürses'in karısı olması sebebiyle özellikle aranılan isimlerden biri oldu. 2019 yılında vizyona giren Müslüm filminin ardından Muhterem Nur ve hayatı ile ilgili sorgular artmaya başladı. Muhterem Nur kaç yaşında? Muhterem Nur mesleği ne, nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Manastır doğumlu olan Muhterem Nur ile ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

MUHTEREM NUR KİMDİR?

31 Aralık 1932 doğumlu olan Muhterem Nur, vefat ettiği 2020 yılında 88 yaşındaydı. Türk sinema ve oyuncusu olan Muhterem Nur'un asıl adı Olga'dır. Annesini ve babasını hiç bilmedi. Daha sonra "teyze" dediği bir kadın tarafından büyütüldü. 1942'de, İkinci Dünya Savaşı'nın dehşeti içinden bir kamyonun altında İstanbul'a kaçırıldı. Eyüp'e yerleştiler. "Teyze"si ona yeni bir nüfus cüzdanı çıkardı ve nüfusa Muhterem Kısa adı ile kaydedildi.

İlkokulu Eyüp'te bitirdi, 14 yaşında yine Eyüp'te bir dokuma fabrikasında çalışma hayatına başladı. Bir subay ile evlendi ve bir oğlu oldu.

1950'lerin başlarında, mahalleden arkadaşı, Bulgaristan göçmeni Üftâde ile Beyoğlu turlarına başladı. Onu Beyoğlu'nda ilk keşfeden kişi, orada inzibat subayı olan, sonradan Film San Vakfı başkanı olacak Ümit Utku'ydu.

İlk film teklifini 1950'lerin başında Muharrem Gürses'ten aldı. Yıldızlar Revüsü filminde figüran olarak sinema hayatına 1951'de başladı. İkinci filmi ise (1952), Osman Seden'in yönettiği "Kanun Namına"ydı. Bu filmlerdeki adı Aysel Utku'ydu. Daha sonra Ümit Utku'nun önerisiyle Muhterem Nur ismini kullanmaya başladı.

Boş Beşik, başrol oynadığı ilk film oldu. 1958 yapımı "Üç Arkadaş", Muhterem Nur'u "yıldız" sınıfına taşıdı. Fikret Hakan, Salih Tozan ve Semih Sezerli gibi üç "dev" oyuncu ile başrolü paylaştı.

MUHTEREM NUR ÖLDÜ MÜ?

Muhterem Nur sevgisi, 1960'larda, belki ancak sonraki "Türkân Şoray sevgisi" ile karşılaştırılabilecek bir boyuta ulaştı. Bu kıyaslamayı yapanlardan biri de Türk sinemasının en yetkin uzmanlarından Âgâh Özgüç'tü. Özgüç, vardığı sonucu şöyle ifade etmişti: "Bugün o mertebeye Türkân bile erişemedi. Sultan oldu ama Muhterem'in gördüğü sevgiyi göremedi."

Muhterem Nur ilk evliliğini gazeteci-aktör Işın Kaan ile yapmış ve 1963 yılında ayrılmıştır. 1986 yılında Müslüm Gürses ile evlendi.

20 Mart 2020 tarihinde sabah 06:30'da tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi'nde öldü. Aynı gün kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda, eşi Müslüm Gürses'le aynı mezara defnedildi.

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