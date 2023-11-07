GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 8 KASIM | Bugün Venüs Terazi burcunda! Sevgi, aşk, barış sizinle olacak...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 8 KASIM | Bugün Venüs, Terazi burcundaki hareketlerine devam edecek. Yeni seyahatler yapma zamanı geldi. Yeni eşyalar, aşk, sevgi, barış, güzelleşme zamanı! Peki bugün sizi neler bekliyor? İşte 8 Kasım Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU ♈

Bugün güçlü güçleri dengelemek için çok çalışabilirsiniz. Macera tutkusu ile iletişim ihtiyacı arasında kalmış olabilirsiniz. Her iki durumda da önemli olan, istediğiniz şeyleri yapma ve söyleme özgürlüğüdür. Bu, her türlü muhalefete rağmen kanatlarınızı açmanız için önemli bir zamandır. Yüksek öğrenim, din veya maneviyatla ilgili hiçbir şeyde yanlış yapmış olamazsınız.

BOĞA BURCU ♉

Sizi yöneten aşırı tutku, daha fazla bilgi ortaya çıktıkça bugün muhalefetle karşılaşabilirsiniz. İletişim, sahneyi kafanızda hayal ettiğinizden farklı bir şekilde renklendirebilir. Sabırlı olun ve nasıl devam edeceğinize dair herhangi bir karar vermeden önce tüm alanların dolmasını bekleyin. Genellikle şekillendirilebilir ve etkilenmesi kolay olan şey biraz inatçı ve katı olabilir.

İKİZLER BURCU ♊

Bugün önemli ve kararlı bir hamle yapma konusunda baskı hissedebilirsiniz. Geniş seçenekler odak noktasına geliyor. İnandığınız şeyleri savunurken muhalefetle karşılaşabilirsiniz. Özgürlük arzunuz size başkalarının ilham verici bulduğu olumlu bir bakış açısı kazandırır. Kendinizi sağlam bir bağlılığa bağlamanız gerektiğini düşünerek maceracı ruhunuzu kaybetmeyin.

YENGEÇ BURCU ♋

Her şeye olumsuz yaklaşmamaya çalışın. Bunu yaparak kendinizi inanılmaz fırsatlardan mahrum bırakabilirsiniz. Bu genişleme zamanıdır. Kanatlarınızı açın ve yerden kalkmaktan çekinmeyin. İşinizle daha fazla gurur duyun. Uğruna çabaladığınız hedeflere ulaşacaksınız. Bulunduğunuz yolun tadını çıkarın. Yolculuk ödüldür.

ASLAN BURCU ♌

Uzun vadeli trendler sizin lehinize gelişiyor. Büyük bir şeye tutunup onunla yola çıkabileceğiniz çok önemli bir noktadasınız. Hayallerinizin genişlemesine izin verin. İnsanlara hayatlarını nasıl sürdüreceklerini söylemek sizi hiçbir yere götürmez. Örnek olarak liderlik edin. Yaratıcı sezginizi takip edin ve sizi gerçekten mutlu eden şeyleri daha fazla keşfedin.

BAŞAK BURCU ♍

Sizi tutunmaya teşvik eden inanılmaz bir aktivasyon var. Pek çok farklı projeniz olabilir ve enerjinizi nereye odaklayacağınızdan emin olamayabilirsiniz. Şimdi bir karar vermeniz gerektiğini düşünmeyin. Akışa bırakın ama kontrolü kaybetmeyin. Etrafınızda olaylar gelişirken kontrolü elinizde tutmak önemlidir. Esnek ve uyarlanabilir olun.

TERAZİ BURCU ♎

Bugün havada güçlü bir gerilim var. Bu, yararlanabileceğiniz ve yararlanabileceğiniz büyük bir güçtür. İletişim hayatınızın önemli yönlerini genişletmenize yardımcı olabilir. Mevcut sınırlarınızın ötesine geçin ve kendinizi yetersiz satmayın. Zenginlik ve refaha davet etmeye odaklanın. Uzun vadeli döngüler ve eğilimler sizin lehinize sıralanıyor. Bunların sizin için çalışmasını sağlamak size kalmış.

AKREP BURCU ♏

Düşmanınızın kim olduğunu bilmiyorsanız nasıl savaşacağınıza dair hiçbir fikriniz olmayacak. Sizi aşağı çekmeye çalışan insanlara karşı dikkatli olun. Enerjileri incelikli olabilir, bu yüzden ilk başta etkilerini fark etmeyebilirsiniz bile. Günümüzün güçlü gezegen enerjisi, genişlemenizi ve refahınızı engelleyebilecek manipülatif bir güç mücadelesi yaratıyor. Bu zorlukların üstesinden gelebilecek iradeye sahipsiniz.

YAY BURCU ♐

Güçlü bir dönüştürücü güç şu anda sizi zıt yönlere çekiyor olabilir. Uzun vadeli trendler doruğa ulaşıyor. Son birkaç yıldır çözemediğiniz karma, peşinizden gelmeyebilir. Bugünün gezegen dizilimi mevcut durumunuzdaki gerilimi artırıyor. Ateşe dayanıklı elbisene ihtiyacın olacak.

OĞLAK BURCU ♑

Bir mücadeleden dolaylı olarak etkilenebilirsiniz. Yanlış iletişim ve aşırı duygularla ilgili hararetli bir tartışma, savunmanızı sürdürmediğiniz sürece ruhunuzu mahvedebilir. Hareket eden gezegensel enerji, duygusal kargaşa için bir arena oluşturuyor. İsteseniz de istemeseniz de, muhtemelen bu işin içine çekileceksiniz.

KOVA BURCU ♒

Tutkunuzu beslemek için günümüzün elektrik hissini kullanın. Bir süredir hafif bir gerilim oluşuyor. Kritik bir dönüm noktasına ulaştınız. Başarısızlıktan korktuğunuz için maceradan çekinmeyin. Değişin ve kalbinizi dünyaya açın. Ortalığı karıştırmak istemediğiniz için harekete geçmekte tereddüt edebilirsiniz ama hayatta başka nasıl ilerleyebilirsiniz?

BALIK BURCU♓

Başkalarının argümanlarının sizin gerçeğinize engel olmasına izin vermeyin. Kendinden şüphe etme. Endişelenmeyi bırak. Etrafınızda olup bitenlere uyum sağlayamıyorsanız üzülmeyin. Bu, başka bir rotaya gitmeniz gerekebileceğini gösterir. Çalınan müziği beğenmiyorsanız kendi grubunuzu kurun. Bunu gerçekleştirmek için elinizden gelen her şeye sahipsiniz.