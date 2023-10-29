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MASTERCHEF KİM ELENDİ? 29 Ekim MasterChef elenen isim belli oldu!

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Heyecan dolu programda son olarak haftanın elenen ismi belli oldu. İşte MasterChef All Star'da yarışmaya veda eden isim...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 01:00 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 01:10
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MASTERCHEF KİM ELENDİ? 29 Ekim MasterChef elenen isim belli oldu!

Yedi yarışmacı pazar akşamı iki aşamalı oyuna çıktı. İlk turda yarışmacılar, Cumhuriyet'in 100. doğum gününde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında özel tabak çıkardı. Şefler ilk aşamada 100. yıla özel pasta yapmaları istedi.

Ancak yarış esnasında dört yarışmacının tabakları dolapta karıştı. Şeflerin incelemesi ile Tanya ile Metin'in tabakları değerlendirilmeye alınmadı. Tabaklarda karışıklık yaşandığını belirten Mehmet Şef, inceleme sonucunda sadece 2 yarışmacıda karışıklık olduğunu bildirdi. ''Kafamızda soru işareti yok'' diyerek yarışmacıları açıkladı. Biri Tahsin, diğeri de Esra. İki yarışmacının hareketlerinde bir karışıklık olabileceğeini düşünüyoruz; Metin ve Tanya.'' ifadelerini kullandı.

İlk etaptan birinci çıkan Cemre, ikinci kurtulan Esra, üçüncü olan da Tahsin olarak açıkladı.

Tanya, Metin, Barbaros ve Batuhan ikinci eleme oyununda mücadele etti.

Gecenin ikinci tabağı Mehmet Şef'in ''Denizden Kelebek Etkisi'' isimli yemeği oldu.

Şeflerin değerlendirmesi ardından ikinci yarış sonunda potan çıkan ilk isim Batuhan, ikinci Barbaros, Tanya dördüncü oldu.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

17. haftaya kalamayan, veda eden isim son sezonun şampiyonu METİN olarak açıklandı.

MASTERCHEF METİN YAVUZ NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

MasterChef All Star'a veda eden Metin Yavuz, 24 yaşındadır. Memleketi Bolu Mengen olan Yavuz, Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur. 2014 yılından beri aşçılıkla uğraşmaktadır.

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