Haberler Magazin KOD ADI: ANGEL FİLMİNİN KONUSU NE? | Kod Adı: Angel filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

KOD ADI: ANGEL FİLMİNİN KONUSU NE? | Kod Adı: Angel filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Ric Roman Waugh'ın oturduğu Kod Adı: Angel filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Aksiyon, gerilim türündeki 2019 yapımı Kod Adı: Angel hakkında arama motorlarında araştırılan 'Kod Adı: Angel filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2023 Çarşamba 23:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KOD ADI: ANGEL FİLMİNİN KONUSU NE? | Kod Adı: Angel filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Kod Adı: Angel filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Ric Roman Waugh'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Kod Adı: Angel filminin konusu ne? Kod Adı: Angel oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

KOD ADI: ANGEL FİLMİNİN KONUSU NE?

Kod Adı Angel, düzenlenen bir suikastın sorumlusu olarak görülen bir adamın kendisini aklamak için verdiği mücadeleyi konu ediyor. Gizli servis üyesi Mike Banning, Başkan Allan Trumball'un korumalığını yapmakla görevlidir. Başkan Trumball'un hayatını tehdit eden bir Hava Kuvvetleri saldırısının yaşanması, Banning'in hayatının değişmesine neden olur. Banning, Hava Kuvvetleri'nin yaptığı uçuşun ortasında terörist saldırıların hedefi haline gelir. Yaşanan saldırının ardından ise karalama kampanyasının hedefinde Mike Banning vardır. Başkana düzenlenen suikastın sorumlusu olarak gösterilen Banning, gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlıdır. Ancak bunu yapması pek de kolay değildir. Banning, bir yandan saldırının ardındaki isimleri ortaya çıkarmaya çalışırken bir yandan da kendi ajansından ve FBI'dan kaçmak zorunda kalır.

OYUNCULAR:

  • Gerard Butler
  • Morgan Freeman
  • Nick Nolte
  • Danny Huston
  • Lance Reddick
  • Jada Pinkett Smith
  • Piper Perabo
  • Tim Blake Nelson

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Zaniolo'dan şok bahis itirafı! Savunması ortaya çıktı... 
GAZZE'DE SOYKIRIM VAR | İşgalci İsrail Gazze'de iletişimi kesti! 7 Ekim'den bu yana en ağır bombardıman
İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın!
F.Bahçe'nin yıldızı ada yolcusu! Resmi teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Zuhal Topal Yemekteyiz kim kazandı 27 Ekim?
MasterChef ödül oyununu kim kazandı?
Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
Çekmeköy'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tottenham liderliğini perçinledi! Tottenham liderliğini perçinledi! 00:10
F.Bahçe Münih'te galip! F.Bahçe Münih'te galip! 23:35
Volkan Demirel: Bunlardan ders çıkaracağız Volkan Demirel: Bunlardan ders çıkaracağız 23:34
A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan farklı galibiyet! A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan farklı galibiyet! 23:14
Recep Uçar: Oyuncularımı yürekten kutluyorum Recep Uçar: Oyuncularımı yürekten kutluyorum 23:14
Kemal Özdeş: Sonucu almak önemli Kemal Özdeş: Sonucu almak önemli 23:05
Daha Eski
Urfa'da gol sesi çıkmadı! Urfa'da gol sesi çıkmadı! 22:49
Kayserispor deplasmanda 3 puanı kaptı! Kayserispor deplasmanda 3 puanı kaptı! 21:58
İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın! İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın! 21:54
G.Saray Rize'ye geldi! G.Saray Rize'ye geldi! 21:08
Bayern Münih - F.Bahçe Beko | CANLI Bayern Münih - F.Bahçe Beko | CANLI 21:04
Savunması ortaya çıktı! Zaniolo'dan flaş bahis itirafı Savunması ortaya çıktı! Zaniolo'dan flaş bahis itirafı 20:35