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AV OYUNLARI (Hunting Games) FİLMİNİN KONUSU NE? | Av Oyunları oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Justin Lee'nin oturduğu Av Oyunları filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Aksiyon türündeki 2023 yapımı Av Oyunları hakkında arama motorlarında araştırılan 'Av Oyunları filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 12:31 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 12:40
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AV OYUNLARI (Hunting Games) FİLMİNİN KONUSU NE? | Av Oyunları oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Av Oyunları filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Justin Lee'nin üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Av Oyunları filminin konusu ne? Av Oyunları oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

AV OYUNLARI FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir grup eski asker, çalıntı parayla dolu bir çantayı bulmak için işe alınır. Fakat çantayı geleneksel av sezonu için avlanmaya çıkan bir avcı bulunca işler beklenmedik bir hal alır.

DENGESİZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Paige Sturges
  • Tito Ortiz
  • Chris 'C.T.' Tamburello
  • Skye Madsen
  • Jeff M Hill
  • Ed Morrone
  • James Chick
  • Randy Charach
  • London May
  • David Robert Moore
  • Kelly Lynn Reiter
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