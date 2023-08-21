MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 21 Ağustos MasterChef All Star kırmızı ve mavi takım kaptanları belli oldu!

MasterChef 2023 All Star son bölümde haftanın yeni kırmızı ve mavi takım kaptanları ile takım üyelerini belirleyecek olan kaptanlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik müsabakada kazanan ismi öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef kaptanlık oyunu kazananı ve haftanın yeni mavi-kırmızı takım üyeleri şöyle;

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef mavi takım kaptanı burger yemeği hazırlama mücadelesinde en başarılı burgeri hazırlayan TAHSİN oldu.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef mavi takım kaptanı olan Tahsin, kırmızı takım kaptanı olarak SERGEN'i seçti.

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

TAHSİN (Kaptan)

AYAZ

HASAN

TOLGA

AZİZE

BARBAROS

DİLARA

ÇAĞATAY

GAMZE

ALİCAN

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

SERGEN (Kaptan)

SUNA

BARIŞ

KIVANÇ

EDA

TANYA

ERAY

SEFA

BATUHAN

ESRA