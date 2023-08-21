Haberler Magazin MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 21 Ağustos MasterChef All Star kırmızı ve mavi takım kaptanları belli oldu!

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 21 Ağustos MasterChef All Star kırmızı ve mavi takım kaptanları belli oldu!

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. MasterChef 2023 All Star son bölümde haftanın yeni takımlarını ve kaptanlarını belirleyen kaptanlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik mücadeleye ilişkin detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile MasterChef kaptanlık oyununu kazanan isim ve haftanın yeni kırmızı - mavi takım üyeleri.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 02:20 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 02:30
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 21 Ağustos MasterChef All Star kırmızı ve mavi takım kaptanları belli oldu!

MasterChef 2023 All Star son bölümde haftanın yeni kırmızı ve mavi takım kaptanları ile takım üyelerini belirleyecek olan kaptanlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik müsabakada kazanan ismi öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef kaptanlık oyunu kazananı ve haftanın yeni mavi-kırmızı takım üyeleri şöyle;

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef mavi takım kaptanı burger yemeği hazırlama mücadelesinde en başarılı burgeri hazırlayan TAHSİN oldu.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef mavi takım kaptanı olan Tahsin, kırmızı takım kaptanı olarak SERGEN'i seçti.

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

TAHSİN (Kaptan)

AYAZ

HASAN

TOLGA

AZİZE

BARBAROS

DİLARA

ÇAĞATAY

GAMZE

ALİCAN

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

SERGEN (Kaptan)

SUNA

BARIŞ

KIVANÇ

EDA

TANYA

ERAY

SEFA

BATUHAN

ESRA

DİĞER
Son Dakika: Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ikinci kez anne oldu!
Başkan Erdoğan'dan kabine sonrası kritik açıklamalar! BM'ye sert tepki: Ne insani ne ahlaki
Kanarya zirveye yükseldi! İşte güncel puan durumu!
Fenerbahçe'de 6 numara arayışı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gelinim Mutfakta Elif neden diskalifiye oldu?
MasterCheff All Star kim elendi? (20 Ağustos)
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (21 Ağustos)
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
DURGUN SU FİLMİNİN KONUSU NE?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan flaş Talisca ve Ramos açıklaması! Beşiktaş'tan flaş Talisca ve Ramos açıklaması! 00:48
Fred'in golünde iptal kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! Fred'in golünde iptal kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! 00:14
Fred: Önemli olan 3 puandı! Fred: Önemli olan 3 puandı! 23:51
"Asistlerimin devamı gelecek" "Asistlerimin devamı gelecek" 23:46
F.Bahçe Twente maçı ne zaman, hangi kanalda? F.Bahçe Twente maçı ne zaman, hangi kanalda? 23:44
Molde G.Saray maçı ne zaman, hangi kanalda? Molde G.Saray maçı ne zaman, hangi kanalda? 23:42
Daha Eski
İsmail Kartal'dan zemin eleştirisi! İsmail Kartal'dan zemin eleştirisi! 23:37
Kanarya zirveye yükseldi! İşte güncel puan durumu! Kanarya zirveye yükseldi! İşte güncel puan durumu! 23:16
F.Bahçe'nin golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon F.Bahçe'nin golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon 22:46
F.Bahçe'de çifte sakatlık şoku! Yeni transferler oyuna devam edemedi F.Bahçe'de çifte sakatlık şoku! Yeni transferler oyuna devam edemedi 22:31
Gol düellosunda kazanan Alaves! Gol düellosunda kazanan Alaves! 22:18
Samsunspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? Samsunspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? 16:11