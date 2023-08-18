DEMİR MASKE (Iron Mask) FİLMİNİN KONUSU NE? | Demir Maske oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Demir Maske filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Oleg Stepchenko'nun üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Demir Maske filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

DEMİR MASKE FİLMİNİN KONUSU NE?

İngiliz gezgin Jonathan Green, Büyük Peter'dan Rusya'nın Uzak Doğu bölgesini haritalaması için emir alır. Bunun ardından Jonathan, sonunda Çin'e ulaşacağı macera dolu bir yolculuğa koyulur. Yol boyunca nefes kesici keşiflere imza atıp, tuhaf yaratıklar ve Çinli prenseslerle karşılaşan Jonathan, bu süreçte ölümcül dövüş sanatları ustası hatta tüm ejderhaların atası olan Ejderha Kralı ile yüzleşmek zorunda kalır.

DEMİR MASKE OYUNCULARI KİM?

Jason Flemyng

Xingtong Yao

Jackie Chan

Arnold Schwarzenegger

Anna Churina

Li Ma

Yuri Kolokolnikov

Pavel Volya

Christopher Fairbank

Yu Li

Mengmeng Li

Igor Zhizhikin

Igor Kistol

Aleksey Ogurtsov

Aleksandr Robak

Lance Luu

Mark Luu

Charles Luu

DEMİR MASKE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Oleg Stepchenko'nun yönettiği macera filmi Demir Maske 2019 yapımıdır.