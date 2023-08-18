DEMİR MASKE (Iron Mask) FİLMİNİN KONUSU NE? | Demir Maske oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Demir Maske filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Oleg Stepchenko'nun üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Demir Maske filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
DEMİR MASKE FİLMİNİN KONUSU NE?
İngiliz gezgin Jonathan Green, Büyük Peter'dan Rusya'nın Uzak Doğu bölgesini haritalaması için emir alır. Bunun ardından Jonathan, sonunda Çin'e ulaşacağı macera dolu bir yolculuğa koyulur. Yol boyunca nefes kesici keşiflere imza atıp, tuhaf yaratıklar ve Çinli prenseslerle karşılaşan Jonathan, bu süreçte ölümcül dövüş sanatları ustası hatta tüm ejderhaların atası olan Ejderha Kralı ile yüzleşmek zorunda kalır.
DEMİR MASKE OYUNCULARI KİM?
- Jason Flemyng
- Xingtong Yao
- Jackie Chan
- Arnold Schwarzenegger
- Anna Churina
- Li Ma
- Yuri Kolokolnikov
- Pavel Volya
- Christopher Fairbank
- Yu Li
- Mengmeng Li
- Igor Zhizhikin
- Igor Kistol
- Aleksey Ogurtsov
- Aleksandr Robak
- Lance Luu
- Mark Luu
- Charles Luu
DEMİR MASKE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Oleg Stepchenko'nun yönettiği macera filmi Demir Maske 2019 yapımıdır.