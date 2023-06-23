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İNTİKAM KURŞUNU FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | İntikam Kurşunu (Bullet to the Head) oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Walter Hill'in yönetmen koltuğuna oturduğu İntikam Kurşunu (Bullet to the Head) filmi gündemde yerini aldı. Başrolünde Sylvester Stallone'ün yer aldığı filmin konusu ve oyuncuları filmseverler tarafından araştırılmaya başladı. Televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak 2013 yapımı İntikam Kurşunu filmine dair detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 23:31 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 14:09
İNTİKAM KURŞUNU FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | İntikam Kurşunu (Bullet to the Head) oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Matz ve Colin Wilson'ın aynı isimli çizgi-romanından uyarlanan İntikam Kurşunu filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Sinemaseverlerin radarına giren İntikam Kurşunu (Bullet to the Head) filmini televizyon ekranlarında izleyecekler için filme dair merak edilenler...

İNTİKAM KURŞUNU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Matz ve Colin Wilson'ın aynı isimli çizgi-romanından uyarlanan filmde ,Sylvester Stallone Jimmy Bobo isimli bir kiralık katili canlandırmaktadır.

New York Polis Departmanı'ndan genç bir dedektifle birlikte tehlikeli bir soruşturmanın içinde kalan ikili, ortak bir amaç uğruna bir ölüm kalım savaşına gireceklerdir.

Bu alışılmadık birliktelikte önlerine ne çıkarsa yıkılacak ve intikam için her şey feda edilecektir.

İNTİKAM KURŞUNU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Sylvester Stallone Rolü : Jimmy Bobo
  • Sung Kang Rolü : Taylor Kwon
  • Sarah Shahi Rolü : Lisa Bobo
  • Jason Momoa Rolü : Keegan
  • Jon Seda Rolü : Louis Blanchard
  • Holt McCallany Rolü : Hank Greely
  • Adewale Akinnuoye-Agbaje Rolü : Morel
  • Christian Slater Rolü : Marcus Baptiste

İNTİKAM KURŞUNU NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1 saat 32 dakika süren İntikam Kurşunu filminin çekimleri Amerika'da gerçekleşti ve film 2013 yılında vizyona girdi.

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