MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI? 18 Haziran MasterChef All Star ana kadroya giren 5. yarışmacı belli oldu!

MasterChef All Star'da ana kadroya giren beşinci ismin kim olacağı merak edildi. 2018-2022 yılları arasında yarışmış seçili yarışmacılar, MasterChef All Star ana kadroya girebilmek için yarışıyorlar. All Star'da kadroya dahil olacak isimler şimdiden araştırılıyor. Kadroya girebilen ilk dört isim MasterChef Güzide, MasterChef Suna, MasterChef Eda ve MasterChef Batuhan olmuştu. İşte Masterchef All Star kadrosuna giren 5. isim...

MASTERCHEF ALL STAR KADROSUNA GİREN 5. İSİM KİM OLDU?

Sevilen yemek yarışması MasterChef All Star'da kadroya giren 5. isim kıyasıya geçen mücadelelerin sonunda belli oldu. Kazanan yarışmacı ikinci tura kalan yarışmacılar arasından seçildi. Bir önceki gece de son ikiye kalan MasterChef Rıfat Yurttaş, ana kadroya giren beşinci isim oldu.

Gecenin sonunda tabağı en fazla beğenilen yarışmacı olan MasterChef Rıfat Yurttaş, MasterChef All Star'ın 5. yarışmacısı seçildi.

İLK BEŞ İSİM BELLİ OLDU

MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk yarışmacı Güzide Mertcan oldu. İkici yarışmacı ise 2019 sezonunda yarışan ve favori gösterilen yarışmacılardan biri olan Suna oldu. Geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümün sonunda ise Eda MasterChef All Star ana kadroya giren 3. yarışmacı seçildi. Dün akşamki bölümde ise Rıfat ile son ikiye kalan Batuhan Bayır, ana kadroya girmeye hak kazanan beşinci yarışmacı oldu.