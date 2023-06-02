SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 2 Haziran Survivor eleme adayı belli oldu!

Survivor 2023 son bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Büyük finale çıkan isimler arasında yer almak isteyen yarışmacılar eleme potasına girmemek adına kıyasıya mücadele verdi. Kritik oyun sonrasında finale çıkan ve hedeflenen sayıya ilk erişen yarışmacı dokunulmazlığın ve ödülün sahibi oldu. Yarışmacılardan birisi ise eleme adayı seçilerek potaya gönderildi. Son bölümde neler olduğunu merak edenler ise Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2023 dokunulmazlığı kazanan yarışmacı ve eleme adayı seçilen isim detayları şöyle;

Survivor 2023 son bölümde, geçtiğimiz gece yapılan eleme konseyinde Asena'nın adaya veda etmesi sonrasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmacılar kritik oyunda kıran kırana mücadele verdi.

Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan kritik oyunda kazanan olmak için mücadele veren yarışmacılar parkurda zor anlar yaşadı.

Yarı final oyununun da sona ermesiyle birlikte sıra final mücadelesine geldi. Yarışmada Özgür ve Nefise finale kalan yarışmacılar oldu.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2023 son bölümde oynanan dokunulmazlık oyunu mücadelesinde Özgür ve Nefise kazanan olmak için mücadele verdi.

Dokunulmazlığı ve ödülü kazanan isim ÖZGÜR oldu.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyunu sonrasında haftanın ilk eleme adayı olarak CANSU seçildi.