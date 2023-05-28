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SURVIVOR 2. DOKUNULMAZLIK OYUNU | 28 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sembolü kim aldı?

Survivor'da heyecan sürüyor. Hem beden hem zeka gücünün kullanıldığı 2023 Survivor'da dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinin yorumları, fragmanı izleyenleri heyecanlandırırken 2. dokunulmazlık oyununun kazananı da en fazla merak edilen ve araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, 28 Mayıs 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? Sembolü hangi yarışmacı aldı? Tüm merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 10:30 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 11:00
SURVIVOR 2. DOKUNULMAZLIK OYUNU | 28 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sembolü kim aldı?

28 MAYIS SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. 28 Mayıs Pazar günü yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 28 Mayıs Pazar günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

28 MAYIS SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

28 Mayıs Pazar günü yayınlanacak yeni bölümde dokunulmazlık oyununun kazananı henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve yarışmacı belli olunca haberimizde yer alacak.

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