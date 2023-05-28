SURVIVOR 2. DOKUNULMAZLIK OYUNU | 28 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sembolü kim aldı?

28 MAYIS SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. 28 Mayıs Pazar günü yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 28 Mayıs Pazar günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

28 MAYIS SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

28 Mayıs Pazar günü yayınlanacak yeni bölümde dokunulmazlık oyununun kazananı henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve yarışmacı belli olunca haberimizde yer alacak.