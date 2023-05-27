SULTAN: ALI KHAN FİLMİNİN KONUSU NE? Sultan Ali Khan oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Sultan: Ali Khan konusu filmi, 2016 yılında sinemaseverlerle buluşmasının ardından televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğin Ali Abbas Zafar'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Sultan: Ali Khan filminin konusu ne? Sultan: Ali Khan oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

SULTAN: ALI KHAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Profesyonel ve kişisel hayatında sorunlarla boğuşan dövüşçü Sultan Ali Khan'ı temel alan Bollywood filminde, Haryanalı boksör küçük köyünden çıkarak dünyayı yerinden oynatacak bir boksöre dönüşüyor. Sultan'la aynı küçük kasabada yaşayan cesur ve yine kendince hayalleri olan Aarfa'nın arasındaki aşk da zamanla körüklenmeye başlıyor.

SULTAN: ALI KHAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?