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SURVIVOR'DA YENİ DÖNEM | Bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? - 20 Mayıs Survivor

Survivor'da heyecan devam ederken takımların saf dışı kalıp bireyselliğin öne çıktığı dönem başladı. 20 Mayıs Cumartesi günü yayınlanan Survivor'da dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinin yorumları, fragmanı izleyenleri heyecanlandırırken dokunulmazlık oyununun kazananı da en fazla merak edilen ve araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, 20 Mayıs 2023 Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte tüm merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 00:00
SURVIVOR'DA YENİ DÖNEM | Bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? - 20 Mayıs Survivor

20 MAYIS SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. 20 Mayıs Cumartesi günü yayınlanan fragmanda bireysel döneme geçildiği vurgulanırken bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 20 Mayıs Cumartesi günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

20 MAYIS SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

20 Mayıs Cumartesi günü yayınlanacak yeni bölümde dokunulmazlık oyununun kazananı henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve yarışmacı belli olunca haberimizde yer alacak.

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