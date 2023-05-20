Haberler Magazin 💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 20 Mayıs Cumartesi 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 20 Mayıs Cumartesi 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '20 Mayıs Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 20 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekilecek? Büyük ikramiyenin 188 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 00:00 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 00:00
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 20 Mayıs Cumartesi 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 20 Mayıs Cumartesi akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 20 Mayıs Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, Çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 20 Mayıs Cumartesi 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

20 MAYIS CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 20 Mayıs Cumartesi akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.

20 MAYIS CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

3-14-18-51-62-68 Joker: 31 SüperStar: 84

👉 Sayısal Loto 20 Mayıs Cumartesi sonucu için TIKLA

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