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SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 16 Mayıs 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor yeni sezon oldukça heyecanlı olarak devam ediyor. Birçok kişinin merakla beklediği 16 Mayıs Salı tarihli bölümde ise Suvivor ödül oyununun kazananı merak ediliyor. Peki, 16 Mayıs 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'da ödül oyununu kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 23:30 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 23:30
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 16 Mayıs 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, tüm heyecanıyla devam ediyor. 16 Mayıs Salı günü yayınlanacak bölümde ödül oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 16 Mayıs Salı günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

16 MAYIS SALI SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

16 Mayıs Salı günü yayınlanacak bölümde ödül oyununu kazanan takım henüz bilinmiyor. Ödül oyunu oynanıp kazananlar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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