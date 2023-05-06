Haberler Magazin SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 6 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 6 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

Survivor'da heyecan sürüyor. Hem beden hem zeka gücünün kullanıldığı 2023 Survivor'da dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinin yorumları, fragmanı izleyenleri heyecanlandırırken dokunulmazlık oyununun kazananı da en fazla merak edilen ve araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, 6 Mayıs 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte tüm merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 14:30 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 15:00
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 6 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

6 MAYIS SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. 6 Mayıs Cumartesi günü yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 6 Mayıs Cumartesi günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

6 MAYIS SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

6 Mayıs Cumartesi günü yayınlanacak yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Yeni bölüm yayınlanıp kazanan belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Yürekleri dağladı! Betül Arkın'dan duygulandıran Cüneyt Arkın yorumu!
Aman kayınvalide görmesin! Alişan'ın eşi Buse Varol evlilik yıl dönümü paylaşımına öyle bir not düştü ki herkes şok "Bu yorum olmamış..."
İtalyan devinden F.Bahçeli yıldıza tarihi teklif!
G.Saray'dan Şampiyonlar Ligi kadrosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bugün Survivor var mı?
Shakira Pique ayrılığında inanılmaz iddia!
Green Card başvuru sonuçları onay numarası nasıl öğrenilir?
Sayısal Loto sonuçları 6 Mayıs Cumartesi
İstanbul barajları doluluk oranı 6 Mayıs 2023
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bjelica'dan taraftara çağrı! Bjelica'dan taraftara çağrı! 15:16
Jesus kararını verdi! İşte Giresun maçı 11'i Jesus kararını verdi! İşte Giresun maçı 11'i 14:57
Antalyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Antalyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda? 14:42
Aslan aradığı 10 numarayı Çizme'de buldu! Zaniolo'nun yerine... Aslan aradığı 10 numarayı Çizme'de buldu! Zaniolo'nun yerine... 14:34
Arda Turan'ın hedefi Süper Lig Arda Turan'ın hedefi Süper Lig 14:01
Giresunspor - Fenerbahçe maçı detayları! Giresunspor - Fenerbahçe maçı detayları! 13:31
Daha Eski
Hakem futbolcuya şikayetinden bir şartla vazgeçti! Hakem futbolcuya şikayetinden bir şartla vazgeçti! 13:25
Adana Demirspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda? Adana Demirspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda? 13:18
Antalyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Antalyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 12:51
G.Saray montlu paylaşım yapmıştı! Meğer Onyekuru... G.Saray montlu paylaşım yapmıştı! Meğer Onyekuru... 12:39
Antalyaspor-Beşiktaş maçının VAR’ı belli oldu Antalyaspor-Beşiktaş maçının VAR’ı belli oldu 12:19
İtalyan devinden F.Bahçeli yıldıza tarihi teklif! İtalyan devinden F.Bahçeli yıldıza tarihi teklif! 12:12