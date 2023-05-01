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SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU - 1 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim ve hangi takım kazandı?

Survivor 2023 yarışmasının en kritik oyunu olan dokunulmazlık yarışı gerçekleşti. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları potaya yeni bir aday dahil etmemek için zorlu dokunulmazlık parkurunda kozlarını paylaştı! Peki Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 01:30 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 02:00
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU - 1 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim ve hangi takım kazandı?

Survivor heyecanı günden güne artmaya devam!

Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununa çıktı. Gelmiş geçmiş en zor parkurlardan olan üçüncü dokunulmazlık oyununda zaman zaman tansiyon da yükseldi. Bazı yarışmacılar benchte gözyaşları içinde kaldı. İşte, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım...


SURVİVOR 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Mavi ve kırmızı takım, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu parkuruna çıktı. En zor parkurlardan birine sahip olan dokunulmazlık oyununun kazananını aynı zamanda bir de ödül bekliyor. Kazanan takım hem enfes bir yemek yiyecek ve ardından partiye dahil olacak.

Oyunun ilk turunu kırmızı takım kazandı. İkinci turu mavi takım aldı ve üçüncü aşamanın kazananı da kırmızı olunca dokunulmazlık ve ödül kırmızılılara gitti.

Murat Ceylan, Osman Can'ın sayıyı kaybetmesinin ardından sinirlenerek elindeki halkayı fırlatması sonrası oyun alanında, ''Ben sizleri daha yakından takip edebilmek için çekim arkadaşımızla, kameramanımızla hemen atışın arkasında duruyorum. Bu tip isyanları kim ederse etsin kabul etmiyoruz. Bakın arkadaşlar bu atışlar normal hareketler değil. Bu halka benim ve ekip arkadaşımın yüzünün kenarından sekti. Osman Can ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Özür dilesen de kabul etmiyorum.'' dedi.

SURVİVOR HAFTANIN ELEME ADAYLARI

Survivor'da haftanın ilk üç eleme adayı kırmızı takımdan Barış, Ertuğ ve Aziz oldu.

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