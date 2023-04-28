Eda Ece ve Buğrahan Tuncer nişanlandı

Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, ilişkilerini bir adım öne taşıdı. 20 Haziran'da evlenecek olan çift, dün akşam aile arasında gerçekleşen sade bir tören ile nişanlandı.

Eda Ece, nişan gecesinde çekilen bu fotoğraflarını sosyal medya sayfasından paylaştı.

Ünlü oyuncu bu fotoğrafa da "Babamı, annemi, dayımı, kız kardeşlerimi ve eşlerini o kadar çok seviyorum ki. İyi ki varsınız" notunu düştü. Birçok takipçisi çifte tebrik mesajları yolladı.

BUĞRAHAN TUNCER KİMDİR?

Buğrahan Tuncer 23 Mart 1993'te İstanbul'da doğmuştur. Türk milli basketbolcu, oyun kurucu ve şutör gard pozisyonlarında oynamaktadır. BSL ve EuroLeague ekiplerinden Anadolu Efes forması giymektedir.

Anadolu Efes formasıyla, 2021 ve 2022 yıllarında olmak üzere 2 kez EuroLeague şampiyonluğu yaşadı.



